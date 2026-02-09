Suzuki lanza nueva SUV híbrida, con tecnología Toyota y que compite a Kia, Nissan, Volkswagen y más

Publicidad
Suzuki lanzará su nueva SUV híbrida enchufable Across 2026, un modelo que llega respaldado por tecnología de Toyota y que entrará a competir directamente con referentes del segmento como Kia Sportage, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan y Hyundai Tucson.
La camioneta es resultado directo de la alianza estratégica entre Suzuki y Toyota, una colaboración que se mantiene activa más allá del desarrollo de autos eléctricos.
El Suzuki Across 2026 comparte casi todos sus elementos estructurales y de diseño con la nueva generación del Toyota RAV4, al punto de que ambos modelos salen de fábrica con una apariencia prácticamente idéntica.
A diferencia de la generación anterior, en esta ocasión no hay cambios visibles en faros o líneas exteriores.
Las diferencias se concentran en detalles puntuales:
En perfil y frontal, ambos modelos son indistinguibles, una decisión que responde a la estrategia de reducir costos de desarrollo y producción para Suzuki.
Donde sí aparecen diferencias relevantes es en la oferta mecánica. Mientras el Toyota RAV4 híbrido enchufable se ofrecerá con dos niveles de potencia, el Suzuki Across 2026 solo estará disponible en una configuración.
El sistema PHEV combina:
Esta configuración le permite contar con tracción integral AWD de serie y una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos.
En el habitáculo, el nuevo Across adopta el mismo enfoque tecnológico del RAV4. El puesto de conducción está compuesto por:
El diseño interior, los materiales y la disposición de mandos son completamente intercambiables entre ambos modelos, lo que confirma que Suzuki optó por priorizar la tecnología probada de Toyota antes que diferenciar su propuesta en este apartado.
El Suzuki Across 2026 equipa una batería de iones de litio de 22,7 kWh, lo que garantiza una autonomía eléctrica elevada, aunque Suzuki no ha confirmado el dato exacto.
En el caso del RAV4 equivalente, la cifra ronda los 100 kilómetros en modo eléctrico, por lo que se espera un rendimiento similar, aunque no idéntico.
Suzuki aún no ha revelado el precio oficial ni la fecha exacta de lanzamiento ni si llegará a Colombia, pero confirmó que la comercialización está prevista para el primer semestre de 2026.
Como referencia, en España, el Toyota RAV4 PHEV con esta tecnología parte desde 46.500 euros, por lo que el Across difícilmente será más barato y podría situarse incluso por encima.
