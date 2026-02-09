Suzuki lanza nueva SUV híbrida, con tecnología Toyota y que compite a Kia, Nissan, Volkswagen y más

Suzuki lanzará su nueva SUV híbrida enchufable Across 2026, un modelo que llega respaldado por tecnología de Toyota y que entrará a competir directamente con referentes del segmento como Kia Sportage, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan y Hyundai Tucson.

La camioneta es resultado directo de la alianza estratégica entre Suzuki y Toyota, una colaboración que se mantiene activa más allá del desarrollo de autos eléctricos.



¿Suzuki Across es una RAV4?

El Suzuki Across 2026 comparte casi todos sus elementos estructurales y de diseño con la nueva generación del Toyota RAV4, al punto de que ambos modelos salen de fábrica con una apariencia prácticamente idéntica.

Suzuki Across 2026 Foto: Suzuki

A diferencia de la generación anterior, en esta ocasión no hay cambios visibles en faros o líneas exteriores.

Las diferencias se concentran en detalles puntuales:



Insignia de Suzuki en la parte trasera

Toyota mantiene la denominación “RAV4” escrita en el portón

El acabado deportivo GR Sport seguirá siendo exclusivo de Toyota

En perfil y frontal, ambos modelos son indistinguibles, una decisión que responde a la estrategia de reducir costos de desarrollo y producción para Suzuki.



Motorización Suzuki Across

Donde sí aparecen diferencias relevantes es en la oferta mecánica. Mientras el Toyota RAV4 híbrido enchufable se ofrecerá con dos niveles de potencia, el Suzuki Across 2026 solo estará disponible en una configuración.



El sistema PHEV combina:



Motor gasolina 2.5 litros ciclo Atkinson de 143 CV

Motor eléctrico delantero de 204 CV

Motor eléctrico trasero de 55 CV

Esta configuración le permite contar con tracción integral AWD de serie y una aceleración de 0 a 100 km/h en 6,1 segundos.

Suzuki Across 2026 Foto: Suzuki

Interior del Across 2026

En el habitáculo, el nuevo Across adopta el mismo enfoque tecnológico del RAV4. El puesto de conducción está compuesto por:



Pantalla digital de instrumentos de 12,3 pulgadas

Pantalla central táctil de 12,9 pulgadas para el sistema multimedia

El diseño interior, los materiales y la disposición de mandos son completamente intercambiables entre ambos modelos, lo que confirma que Suzuki optó por priorizar la tecnología probada de Toyota antes que diferenciar su propuesta en este apartado.

Suzuki Across 2026 Foto: Suzuki

Autonomía eléctrica

El Suzuki Across 2026 equipa una batería de iones de litio de 22,7 kWh, lo que garantiza una autonomía eléctrica elevada, aunque Suzuki no ha confirmado el dato exacto.

Publicidad

En el caso del RAV4 equivalente, la cifra ronda los 100 kilómetros en modo eléctrico, por lo que se espera un rendimiento similar, aunque no idéntico.

Suzuki aún no ha revelado el precio oficial ni la fecha exacta de lanzamiento ni si llegará a Colombia, pero confirmó que la comercialización está prevista para el primer semestre de 2026.

Como referencia, en España, el Toyota RAV4 PHEV con esta tecnología parte desde 46.500 euros, por lo que el Across difícilmente será más barato y podría situarse incluso por encima.