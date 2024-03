Decepción en Tierralta, Córdoba, por palabras de Petro: “Nos estigmatiza más, nos dolió el corazón”

Hay descontento en la comunidad de Tierralta, Córdoba, por las declaraciones del presidente Gustavo Petro, quien afirmó que los bloqueos en ese municipio del Caribe fueron orquestados por el Clan del Golfo. Con la voz entrecortada, el alcalde Jesús David Contreras insistió en que es anuncio “los estigmatiza más”.

“El Clan del Golfo bloqueó las vías de acceso a Tierralta y la gente se está retirando por temor. Orden del presidente: el Ejército llega de inmediato y me despeja las vías en Tierralta. (…) No entiendo cómo, teniendo el Ejército aquí, el Clan del Golfo está tapando vías. ¿Quién tiene el poder aquí? Si el pueblo tiene el poder aquí, el Ejército obedece al pueblo y eso significa que las vías de Tierralta se liberan para el pueblo. No vamos a admitir chantajes ni bloqueos. Qué bonitos”, dijo el presidente.

Las palabras del presidente Petro dejó descontenta a la comunidad, que le pidió retractarse, ya que esos comentarios estigmatizan más a esa región. Según afirman los habitantes, los bloqueos no fueron realizados por el Clan de Golfo, sino por la misma comunidad que está en paro y le exige al Gobierno nacional la ayuda para resolver el futuro de las obras en la región.

Gustavo Petro y alcalde de Tierralta, Córdoba Foto: Andrea Puentes y Joel González - Presidencia

No nos sentimos tristes porque usted no haya venido, nos dio tristeza que nosotros llevamos más de 20 años tratando de cambiar ese estigma negativo que tenemos. Usted dijo que estaban listos para un diálogo con el Clan del Golfo y estábamos felices. Yo llevo 140 días recorriéndome los ministerios y entidades diciendo que este es un territorio turístico y de paz, pero su anuncio nos estigmatiza más, nos dolió en el corazón, quiero decirle que eso que pasó fue una desinformación, porque lo que había era un bloqueo porque una comunidad no se le ha iniciado una obra Dijo el alcalde de Tierralta, Jesús David Contreras, con notable decepción.

Asimismo, Luis Ortega, líder y vocero de los agricultores, pidió al presidente que se retracte porque no son miembros del Clan del Golfo ni paramilitares.

“No somos miembros activos del Clan de Golfo, somos campesinos, agricultores. ¿Qué estaban protestando, por qué razón? Derecho a una vía en buen estado. Necesitamos tantas ayudas del Gobierno que estamos abandonados totalmente. Y hoy por hoy nos gustaría que el señor presidente mandara una comisión para ver las problemáticas económicas que estamos pasando por culpa de los malos precios de los cultivos en este momento. Nosotros le pedimos que se retracte a lo que nos dijo, que nos trató de paramilitares”, manifestó Ortega.