"Tenemos aproximadamente 111 municipios en condición crítica": minvivienda sobre fenónemo de El Niño

Desde el Congreso de Andesco, que se realiza en Cartagena, el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, aseguró que más de 100 municipios del país están en condiciones críticas por cuenta del fenómeno de El Niño, pese a que los meses más complejos de este fenómeno natural todavía no llegan.

El jefe de la cartera de Vivienda señaló además que hay 569 municipios en riesgo, y que ahorrar, contener, prever y proteger las fuentes hídricas no puede ser simplemente un discurso ambientalista.

“Tenemos aproximadamente 111 municipios del país en condición crítica ya, y el fenómeno hasta ahora empieza. Los meses más críticos, como en noviembre y diciembre están por llegar. Pero tenemos 569 municipios que están en riesgo y a ellos es a los que nos queremos dirigir porque tenemos que empezar a ahorrar, a contener, a prever y entender que proteger las fuentes hídricas no es un discurso simplemente ambientalista, es la garantía de la vida de los colombianos los próximos seis meses”, dijo.

Sequía por el fenómeno de El Niño. Foto Ministerio de Vivienda.

Asimismo durante su paso por el Congreso de Servicios Públicos, el ministro Beltrán cuestionó las trabas, que señala puso el anterior gobierno, para que más de 143 proyectos de mitigación avanzaran en estas zonas en riesgo.



"Es ahí donde nos obligan y literalmente a hacer lo que no hicieron en el gobierno anterior y es desempolvar más de 143 proyectos que quedaron estancados en las zonas más críticas que hoy deberían estar mitigando el Fenómeno del Niño. Una de ellas es La Guajira, me encuentro con más de siete proyectos estancados con la plata inutilizada y la realidad muy crítica. Necesitamos entrar a resolver lo que no hicieron para poder mitigar la situación del Fenómeno del Niño”, agregó.

El ministro también indicó que el fenómeno de El Niño los obliga como Gobierno a articular acciones con más de siete ministerios, pero también a buscar “conciencia participativa” de las empresas y en especial de todos los colombianos.