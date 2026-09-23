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Dos muertos y tres heridos tras atentado criminal en Soledad, Atlántico: víctima tenía domiciliaria

Las autoridades en el área metropolitana de Barranquilla anunciaron que fue iniciada una investigación para esclarecer todo lo relacionado con este atentado.

Porte de armas de fuego - munición
Porte de armas de fuego
Foto: Unsplash
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2026
Editado por: Redacción BLU Radio

Dos personas muertas y tres heridas fue el saldo que registró un atentado armado ocurrido en la tarde de este miércoles en el barrio Los Manantiales, de Soledad. Al parecer el objetivo de los sicarios era un hombre llamado Stiven Elith Piñeres Arrieta, alias ‘Crosty’, conocido por las autoridades como presunto integrante de la banda Los Costeños.

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La información suministrada por la Policía relata que esta persona estaba a las afueras de su vivienda, junto con su pareja sentimental, cuando fue abordado por dos desconocidos en motocicleta que de un momento a otro comenzaron a dispararles. Piñeres Arrieta quedó tendido en el suelo de inmediato, y por los hechos también perdió la vida un adulto mayor de 80 años identificado como Joaquín Eduardo Maldonado Santiago.

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En el sitio, también resultaron lesionados a bala Katina Milena Reales, de 20 años; Manuel Hernández Rodríguez, de 63, y Gustavo Rafael Rodríguez Torres de 53 años. Todos reciben hoy atención médica en centros asistenciales.

Asimismo, fue iniciada una investigación para esclarecer todo lo relacionado con este atentado, del que no se descarta que haya sucedido en medio de la confrontación que protagonizan las bandas criminales de la jurisdicción.

Alias ‘Crosty’ contaba actualmente con detención domiciliaria y registraba seis anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, hurto y fuga de presos.

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Capturas 

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En las últimas horas, en el marco de la estrategia Sin Tregua al Delito frente a la extorsión, la Policía en Barranquilla logró la captura en flagrancia de tres presuntos delincuentes, conocidos con los alias de ‘Javi’, ‘Flesman’ y ‘Fran’, momentos en que, al parecer, intentaban escapar con dinero producto de una extorsión realizada a un comerciante de la ciudad.

La rápida reacción de los uniformados permitió interceptar a los tres sujetos, quienes se movilizaban en una motocicleta. Durante el procedimiento fueron incautados tres teléfonos celulares, $2 millones de pesos en efectivo y la motocicleta en la que se movilizaban.

De acuerdo con las labores de inteligencia e investigación adelantadas, los capturados serían, al parecer, integrantes del grupo delincuencial organizado ‘Los Costeños’, presuntamente encargados de dinamizar y coordinar el cobro de extorsiones a comerciantes del barrio La Sierrita, mediante la entrega de panfletos y amenazas utilizadas para intimidar a sus víctimas.

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