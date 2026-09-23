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Fedetranscarga reporta $81.000 millones en pérdidas por violencia en Magdalena y Guajira

El presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, declaró a Blu Radio que confía en las capacidades de las fuerzas militares para restablecer el órden en el norte de Colombia.

Autodefensas Conquistadoras de La Sierra anuncian cese de acciones violentas en Santa Marta
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Pantallazo.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 23 de sept, 2026
Editado por: José Palma

La operación de transporte de carga en el Caribe está totalmente paralizada por la escalada de violencia que llevan a cabo las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra tras el asesinato de sus cabecillas. Todos los vehículos que tienen como destino Magdalena o La Guajira, recibieron la orden de quedarse en Barranquilla mientras se tranquiliza la realidad de orden público, según confirma la Federación Colombiana de Transportadores de Carga por Carretera.

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El presidente de Fedetranscarga, Arnulfo Cuervo, declaró a Blu Radio que la falta de despachos de mercancías suma pérdidas económicas de 39,500 millones de pesos para Santa Marta y otros 42 mil millones de pesos para el resto de la región Caribe, lo que en total sería un saldo superior a los 81 mil millones de pesos. Además, indica que las afectaciones se extienden hacia el comercio.

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“Se dejaron de recibir 39.500 millones de pesos en Santa Marta y en toda la región otros 42.000 millones de pesos. 22.000 empleos de establecimientos comerciales, que directamente tienen que ver con transporte, no están funcionando. Y si sumamos los empleados del comercio y turismo, hablamos de 120.000 empleos”, dijo inicialmente.

Cuervo sostuvo que confía en las capacidades de las fuerzas militares para restablecer el orden en el norte de Colombia, al tiempo que responsabilizó al Gobierno del expresidente Gustavo Petro por, según él, aumentar el poder de estos grupos armados.

“Sabemos que este no es un problema de ahora, tiene muchos años, pero en los últimos cuatro se ahondó por la facilidad que se le permitió a quienes acostumbraban a violar la ley. Determinaron que incluso eso es una forma de vida y les nombraban gestores de paz. Queremos que esto con el nuevo Gobierno cese, así como se redujeron los bloqueos en las carreteras”, agregó.

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La buena noticia que entregó es que fue capturado en Santa Marta uno de los presuntos criminales que incineró una tractomula que movilizaba un contenedor de la empresa Maersk, quien está siendo judicializado. Y que una vez reciban el parte de tranquilidad, trabajarán con rapidez para garantizar el abastecimiento regional.

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Por otro lado, hay afectaciones en la educación pues la Universidad de La Guajira afirmó por sus redes sociales que durante este jueves mantendrán sus actividades en modalidad remota con el fin de cuidar a los estudiantes y docentes. En el comercio, los negocios estarían funcionando solo hasta mediodía, ya que de lo contrario están llegando motorizados obligándolos a no seguir atendiendo.

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