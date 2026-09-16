Variante de 7.7 km entre Colombia y Venezuela estaría lista en 2028: gobernador de La Guajira

La Gobernación de La Guajira anunció la construcción de una variante vial de 7,79 kilómetros que busca modificar el tránsito de vehículos de carga pesada por Riohacha y fortalecer la conexión de la capital del departamento con el Caribe y la frontera con Venezuela.

El proyecto tendrá una inversión cercana a los 164.000 millones de pesos, financiados con recursos del Sistema General de Regalías correspondientes al bienio 2025-2026.

De acuerdo con la administración departamental, la nueva vía conectará la zona del aeropuerto Almirante Padilla con la Troncal del Caribe y el corredor internacional hacia Maicao y Paraguachón, permitiendo que parte del tráfico que actualmente atraviesa el casco urbano pueda utilizar este nuevo corredor.

El gobernador de La Guajira, Jairo Aguilar Deluque, señaló que se trata de un proyecto que el departamento ha esperado durante más de cuatro décadas.



“Es un proyecto que estamos esperando hace más de cuarenta años, cuatro décadas sufriendo por no tener esta variante”, afirmó el mandatario.

En construcción variante entre Colombia y Venezuela Foto: suministrada

Aguilar explicó que los recursos fueron gestionados a través del Órgano Colegiado de Administración y Decisión (OCAD) Regional Caribe, instancia a través de la cual se financian proyectos de conectividad regional con recursos de regalías.

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Según el gobernador, la obra permitirá mejorar las conexiones de La Guajira con otros corredores estratégicos. “Es uno de los proyectos más importantes que teníamos, porque nos conecta con la vía a Valledupar, la vía a Santa Marta, la Troncal del Caribe y la vía Maicao con el país vecino Venezuela”, señaló.

Actualmente, el tráfico pesado que entra y sale de Riohacha utiliza principalmente la avenida 15, un corredor que atraviesa sectores urbanos de la ciudad. El gobernador aseguró que esta situación ha generado problemas de movilidad y mayores tiempos de desplazamiento para quienes deben atravesar la capital guajira.

“Todo el tráfico pesado pasa solo por una avenida, que es la avenida 15”, explicó Aguilar, quien agregó que, en horas de mayor congestión, el recorrido entre la Troncal del Caribe y la salida hacia Maicao puede tomar cerca de una hora.

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Con la variante, la administración departamental espera generar una conexión más directa hacia diferentes puntos estratégicos de Riohacha y facilitar el tránsito de carga sin que los vehículos tengan que atravesar buena parte del casco urbano.

El diseño de la vía además contempla 9,9 kilómetros de ciclorruta, 325 señales verticales, obras de drenaje y alcantarillado, además de intervenciones relacionadas con señalización y seguridad vial.

La ejecución estará dividida en cinco componentes: estudios y diseños; construcción de la variante; obras hidráulicas; medidas de seguridad vial; y gestión social y ambiental con las comunidades ubicadas en el área de influencia.

La vía también permitirá mejorar el acceso a infraestructura considerada estratégica para el desarrollo de Riohacha, entre ella la Universidad de La Guajira, el nuevo hospital de alta complejidad y el nuevo centro penitenciario de la ciudad.

“Esto es una arteria clave para el desarrollo socioeconómico, no solo de Riohacha, sino del departamento de La Guajira”, sostuvo Aguilar.

De acuerdo con la Gobernación, la obra está proyectada para ejecutarse en un periodo de 16 meses. El gobernador explicó que la intención es que el proyecto avance por fases y que la totalidad de la intervención esté terminada durante el primer trimestre de 2028, según el cronograma planteado por la administración departamental.