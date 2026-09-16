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Blu Radio  / Nación  / Fenalco aplazó su Congreso Nacional para respaldar a 30.000 comerciantes tras el sismo

Fenalco aplazó su Congreso Nacional para respaldar a 30.000 comerciantes tras el sismo

La Junta Nacional del gremio sesionará el 24 de septiembre en Pereira y decidió reprogramar el evento previsto para octubre en Bogotá.

Fenalco.
Fenalco foto referencia
Foto: Fenalco.
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 16 de sept, 2026

Fenalco decidió reprogramar el Congreso Nacional de Comerciantes Empresarios, previsto inicialmente para el 14, 15 y 16 de octubre en Bogotá, como respuesta a la emergencia que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto. El presidente del gremio, Jaime Alberto Cabal, anunció que la Junta Nacional se reunirá el próximo jueves 24 de septiembre en Pereira, con la participación de directivos de las seccionales de Caldas, Risaralda, Quindío y Valle del Cauca.

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El encuentro será, según explicó, un primer espacio de homenaje y acompañamiento a las regiones afectadas. "Hoy nuestra prioridad es acompañar a los comerciantes, ayudar a recuperar sus negocios y apoyar al Gobierno Nacional en su propósito de reconstruir las economías de las regiones afectadas. Por eso hemos tomado esta decisión, que consideramos responsable y solidaria", afirmó Cabal.

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De acuerdo con el dirigente gremial, más de 30.000 comerciantes resultaron afectados por el sismo y actualmente se concentran en recuperar sus negocios, sus equipos de trabajo y sus actividades productivas. "FENALCO debe estar donde están sus afiliados, especialmente en los momentos más difíciles. Queremos que sepan que no están solos y que el gremio seguirá acompañándolos en este proceso de recuperación", señaló.

Cabal explicó que la reprogramación también busca que los empresarios de las regiones impactadas puedan participar en el Congreso una vez superen la primera etapa de la emergencia. "Nuestro Congreso es un espacio para analizar los grandes desafíos del país, aportar propuestas para su recuperación y reconstrucción y definir las prioridades del comercio y del sector empresarial", concluyó.

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