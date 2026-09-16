Investigan si niña encontrada muerta en tubería en Ciudad Bolívar, Bogotá, estaba desaparecida

El cuerpo sin vida de una niña de entre 8 y 10 años fue encontrado dentro de una tubería en el barrio JJ Rondón, en Ciudad Bolívar, Bogotá. La Fiscalía investiga el caso y realiza un cotejo para establecer si se trata de una menor de 8 años que fue reportada como desaparecida el pasado lunes en un municipio cercano a la capital.

El cuerpo fue encontrado en una de las grandes tuberías ubicadas en la parte inicial de una montaña del sector. Habitantes de la zona alertaron a la Policía después de que varios menores que se encontraban jugando cerca observaran algo extraño en el interior.

Los uniformados llegaron al lugar, verificaron la situación y encontraron a la niña, de aproximadamente entre 8 y 10 años, sin signos vitales.

¿La niña encontrada estaba reportada como desaparecida?

Una de las principales líneas que manejan los investigadores busca establecer si la menor encontrada corresponde a una niña de 8 años que había sido reportada como desaparecida el pasado lunes en un municipio cercano a Bogotá.



Según información conocida por Blu Radio, ambas menores tendrían una edad similar y características físicas que coincidirían. Sin embargo, por ahora no se ha confirmado oficialmente que se trate de la misma niña.

Familiares de la menor desaparecida llegaron durante la noche a las instalaciones de Medicina Legal en Paloquemao para entregar información a los investigadores. Las autoridades realizan el respectivo cotejo de fotografías y otros elementos para establecer la identidad de la víctima.

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La confirmación dependerá de los procedimientos de identificación que adelanten las autoridades. Por ahora, el CTI de la Fiscalía trabaja para establecer las circunstancias de la muerte y determinar cómo llegó el cuerpo hasta la tubería.

Hay otras menores reportadas como desaparecidas

El caso ocurre mientras las autoridades también buscan a otras menores de edad cuyo paradero se desconoce, aunque hasta el momento no se ha establecido ninguna relación entre estas desapariciones y el cuerpo encontrado en Ciudad Bolívar.

Uno de los casos corresponde a Ailin Sofía Vaquero Ramírez, de 12 años, quien desapareció el lunes 14 de septiembre después de acompañar a su abuela al servicio de urgencias del Hospital Santa Clara, en el centro de Bogotá.

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De acuerdo con la información entregada por el concejal Jesús Araque, la menor permaneció en las inmediaciones del hospital junto con su hermano de 14 años, debido a que ambos no pudieron ingresar al área de urgencias. Posteriormente, desapareció.

La menor vestía una chaqueta negra con rayas blancas, pantalón azul aguamarina y tenis blancos.

Otro caso corresponde a Paula Sofía Alarcón, de 14 años, desaparecida desde el 5 de septiembre. Su padre, Cristian Mauricio Alarcón, aseguró a Blu Radio que las cámaras de seguridad muestran a un adulto que aparentemente la esperaba en una esquina antes de que se perdiera su rastro.

También se busca a Dana Paola Rodríguez, de 15 años, residente en Villa de Leyva, cuyo paradero se desconoce desde el pasado fin de semana. Las autoridades tienen información que apunta a que podría encontrarse con una mujer en la localidad de Bosa, en Bogotá.

La Fiscalía y el grupo de desaparecidos de la SIJIN adelantan las respectivas búsquedas.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: