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Aparece Josephe Santamaría, joven desaparecido en Engativá

Josephe Santiago Santamaría, de 15 años, fue encontrado por el CTI de la Fiscalía tras varios días reportado como desaparecido en Bogotá.

Manifestaciones Calle 80 por niño desaparecido
Manifestaciones Calle 80 por niño desaparecido
Foto: captura de video
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de sept, 2026

El pasado lunes 14 de septiembre, Bogotá colpasó luego de que varios jóvenes se tomaran la avenida Calle 80 con carrera 77 para manifestarse por la desaparición de Josephe Santiago Santamaría, un estudiante de 15 años que había sido reportado como desaparecido en Engativá.

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La manifestación generó afectaciones en la movilidad de TransMilenio y de cientos de personas que se desplazaban hacia el occidente de la capital. El menor había sido visto por última vez el jueves 10 de septiembre, después de salir del colegio La Palestina, en Engativá, según habían señalado sus compañeros y la concejal Rocío Dussán Pérez.

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¿Dónde apareció Josephe Santiago Santamaría?

La situación tuvo un nuevo desarrollo este martes, cuando la Secretaría de Seguridad de Bogotá informó que el joven fue hallado por el CTI de la Fiscalía en la zona centro de la ciudad.

De acuerdo con la entidad, en este momento se adelantan las verificaciones correspondientes para conocer el estado de salud del menor y establecer las condiciones en las que fue encontrado.

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Al tratarse de un adolescente de 15 años, las autoridades también activaron el protocolo relacionado con el restablecimiento de sus derechos.

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La desaparición de Josephe había generado preocupación entre estudiantes y personas cercanas al joven, al punto de que sus compañeros salieron a las calles para pedir que se avanzara en su búsqueda.

Por ahora, las autoridades confirman que Josephe Santiago Santamaría fue encontrado y que las autoridades continúan con los procedimientos correspondientes.

No se han entregado detalles adicionales sobre las circunstancias en las que el menor desapareció ni sobre su ubicación durante los días en los que no se tuvo información de su paradero.

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