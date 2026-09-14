Manifestación en la Calle 80 por la desaparición del estudiante Joseph Santiago Santamaría

Una manifestación se registra en la noche de este lunes en la avenida Calle 80 con carrera 77, en Bogotá, en medio de la preocupación por la desaparición del estudiante Joseph Santiago Santamaría, de 15 años. Esto ha afectavo la movilidad del occidente de la capital, tanto en el carril mixto como la operación de TransMilenio.

De acuerdo con la información difundida por sus compañeros y la concejal Rocío Dussán Pérez, el menor fue visto por última vez el jueves 10 de septiembre, cuando salía del colegio La Palestina, ubicado en la localidad de Engativá.

La movilización reúne a niños, niñas y jóvenes que recorren la zona para exigir que se intensifiquen las labores de búsqueda y que Joseph Santiago regrese con su familia.

🚨𝐀 𝐄𝐒𝐓𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 𝐯𝐚𝐫𝐢𝐨𝐬 𝐧𝐢𝐧̃𝐨𝐬, 𝐧𝐢𝐧̃𝐚𝐬 𝐲 𝐣𝐨́𝐯𝐞𝐧𝐞𝐬 𝐞𝐬𝐭𝐚́𝐧 𝐞𝐧 𝐦𝐚𝐧𝐢𝐟𝐞𝐬𝐭𝐚𝐜𝐢𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐫 𝐥𝐚 𝐜𝐚𝐥𝐥𝐞 𝟖𝟎, 𝐞𝐱𝐢𝐠𝐢𝐞𝐧𝐝𝐨 𝐪𝐮𝐞 𝐚𝐩𝐚𝐫𝐞𝐳𝐜𝐚 𝐉𝐨𝐬𝐞𝐩𝐡 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐢𝐚𝐠𝐨 𝐒𝐚𝐧𝐭𝐚𝐦𝐚𝐫𝐢́𝐚.



Según sus compañeros, la… pic.twitter.com/Hn3FDVZNUB — Concejal Rocío Dussán Pérez (@RocioDussanPer) September 15, 2026

Colapsada la movilidad

La situación también ha generado afectaciones en la movilidad en esta zona de Bogotá. Según TransMilenio, a las 7:16 de la noche, cerca de 17.116 usuarios se encontraban afectados por la manifestación. Los buses troncales permanecían sin paso en ambos sentidos a la altura de la avenida Calle 80 con carrera 77. Además, la flota realizaba retornos hacia el oriente sobre la carrera 77 y hacia el occidente sobre la carrera 90.



Manifestaciones Calle 80 por niño desaparecido. Foto: captura de video

Como consecuencia de la protesta, las estaciones Granja - Carrera 77 y Avenida Cali continuaban sin operación, mientras que varias rutas TransMiZonal presentaban desvíos. Las autoridades y el sistema de transporte recomendaban a los usuarios tener en cuenta las afectaciones y tomar rutas alternas.

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La desaparición del menor mantiene en alerta a su familia, compañeros y comunidad educativa. Por eso, piden a la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Icbf que activen todas las rutas de búsqueda y acompañamiento necesarias para establecer el paradero de Joseph Santiago.