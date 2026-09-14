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Adulto mayor fue apuñalado en Bogotá tras pedir a un hombre que no orinara en la vía pública

La Policía informó que el ataque se habría originado por un hecho de intolerancia.

Policía.
Policía.
X: @PoliciaColombia
Por: María Camila Molano
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Un hombre de 31 años fue capturado en el sector de Galerías, en la localidad de Teusaquillo, luego de ser señalado de atacar con un arma cortopunzante a un ciudadano de 61 años.

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De acuerdo con la Policía Metropolitana de Bogotá, el hecho se habría presentado en medio de una situación de intolerancia y, tras la agresión, la víctima fue trasladada a un centro asistencial para recibir atención médica.

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Gerardo Rueda, el hombre que resultó herido, relató que la situación comenzó cuando observó a una joven que pretendía orinar debajo de un puente y le indicó que ese no era un lugar adecuado para hacerlo. Incluso, aseguró, le ofreció la posibilidad de utilizar un baño.

Según su versión, después de ese llamado se produjo la discusión que terminó en la agresión. Rueda aseguró que alcanzó a defenderse, lo que, según dijo, evitó que el ataque tuviera consecuencias mayores.

La Policía señaló que el presunto agresor, quien al parecer sería hincha de Millonarios, fue detenido poco después de ocurrido el hecho y posteriormente dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

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La teniente coronel Gerly Mesa explicó que el capturado deberá responder inicialmente por el delito de lesiones personales.

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“El hecho se habría originado por intolerancia. El victimario, al parecer hincha de un equipo de fútbol, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de lesiones personales”, señaló Mesa.

Las autoridades reiteraron el llamado a resolver los conflictos mediante el diálogo y la tolerancia y pidieron denunciar cualquier hecho delictivo a través de la línea 123 o en el CAI más cercano.

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