Desmonte del puente de la Calle 100 con Séptima: durará dos meses y no se usará implosión

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) dio inicio a los trabajos operativos para el desmonte del tradicional puente vehicular ubicado en la intersección de la Calle 100 con Carrera Séptima, una estructura construida en la década de 1960.

El director del IDU, Orlando Molano, confirmó que los trabajos comenzaron con las labores de fresado y que el procedimiento no se ejecutará mediante implosión ni demolición mecánica convencional, sino a través de un corte gradual por secciones para minimizar el impacto vehicular en el sector.

Por qué se descartó la implosión

La decisión de no volar la estructura responde a la necesidad de mantener en servicio el corredor vial de la Carrera Séptima y evitar afectaciones mayores a la infraestructura del sector. Según explicó el director del IDU:

“¿Por qué no lo hicimos por implosión? Porque la implosión nos generaba que teníamos que cerrar toda la séptima, porque los escombros iban a caer básicamente sobre todo el corredor”. Molano añadió que la presencia cercana de la red matriz del acueducto y la necesidad de evitar impactos sonoros extremos en zonas residenciales obligaron a optar por una alternativa tecnológica.



Para ello, las cuadrillas operan en jornada nocturna: “Lo que vamos a hacer es trabajar de noche de 10 de la noche a 4 de la mañana... Hay un cordón diamantado con el que vamos a cortarlo por secciones y lo bajamos a las 3 de la mañana para demolerlo en otra parte”. Respecto a los motivos técnicos del retiro, el funcionario aclaró que el puente actual tiene 60 años de antigüedad, no cumple con las normas de sismorresistencia vigentes y no soporta el peso de los buses articulados de TransMilenio.

Reutilización de materiales y manejo del tráfico

Uno de los pilares del proyecto es el aprovechamiento de los escombros generados durante la intervención. Sobre este punto, Molano destacó: “Lo que vamos a hacer con este puente es reutilizar básicamente el 80% del material de este puente para reutilizarlo en la misma obra”.

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El material del fresado de pavimento se utiliza en los desvíos y en el tapado de huecos del sector, mientras que el concreto demolido servirá como relleno estructural.

En cuanto a la movilidad, el IDU garantizó el mantenimiento de cuatro carriles de circulación (dos por sentido). No obstante, se establecieron desvíos específicos: los conductores que vienen del sur por la Séptima y buscan tomar la Calle 100 al occidente deben desviarse por la Calle 94 hacia la Carrera 11; entretanto, el flujo que proviene del norte puede tomar la Calle 112 hasta la Carrera 11 para conectar con la Calle 100.

Plazos de entrega y características de la nueva estructura

El proceso de desmonte de la vieja estructura tardará dos meses. Posteriormente se dará paso a la fase de construcción de la nueva infraestructura vial. “El puente como tal tiene que estar habilitado el año entrante, entre octubre y noviembre... Pasa de 200 metros a 400 metros y de dos carriles a cuatro carriles”. En el diseño final, los buses de TransMilenio circularán a nivel, mientras que el tráfico particular lo hará a través del nuevo puente elevado y de tres pasos deprimidos que estarán concluidos hacia el año 2028.Avenida 68.

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Escuche aquí la entrevista: