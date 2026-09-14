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Desmonte del puente de la Calle 100 con Séptima: durará dos meses y no se usará implosión

Uno de los pilares del proyecto es el aprovechamiento de los escombros generados durante la intervención. Sobre este punto, Molano destacó: “Lo que vamos a hacer con este puente es reutilizar básicamente el 80% del material de este puente para reutilizarlo en la misma obra”.

Puente 100.jpg
Puente de la 100 con séptima en Bogotá
Foto: Captura de pantalla video
Por: Patricia González
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

El Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) dio inicio a los trabajos operativos para el desmonte del tradicional puente vehicular ubicado en la intersección de la Calle 100 con Carrera Séptima, una estructura construida en la década de 1960.

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El director del IDU, Orlando Molano, confirmó que los trabajos comenzaron con las labores de fresado y que el procedimiento no se ejecutará mediante implosión ni demolición mecánica convencional, sino a través de un corte gradual por secciones para minimizar el impacto vehicular en el sector.

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Inicia desmonte del puente de la calle 100 con Séptima: así cambian cierres y desvíos en movilidad

Por qué se descartó la implosión

La decisión de no volar la estructura responde a la necesidad de mantener en servicio el corredor vial de la Carrera Séptima y evitar afectaciones mayores a la infraestructura del sector. Según explicó el director del IDU:

“¿Por qué no lo hicimos por implosión? Porque la implosión nos generaba que teníamos que cerrar toda la séptima, porque los escombros iban a caer básicamente sobre todo el corredor”. Molano añadió que la presencia cercana de la red matriz del acueducto y la necesidad de evitar impactos sonoros extremos en zonas residenciales obligaron a optar por una alternativa tecnológica.

Para ello, las cuadrillas operan en jornada nocturna: “Lo que vamos a hacer es trabajar de noche de 10 de la noche a 4 de la mañana... Hay un cordón diamantado con el que vamos a cortarlo por secciones y lo bajamos a las 3 de la mañana para demolerlo en otra parte”. Respecto a los motivos técnicos del retiro, el funcionario aclaró que el puente actual tiene 60 años de antigüedad, no cumple con las normas de sismorresistencia vigentes y no soporta el peso de los buses articulados de TransMilenio.

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Reutilización de materiales y manejo del tráfico

Uno de los pilares del proyecto es el aprovechamiento de los escombros generados durante la intervención. Sobre este punto, Molano destacó: “Lo que vamos a hacer con este puente es reutilizar básicamente el 80% del material de este puente para reutilizarlo en la misma obra”.

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El material del fresado de pavimento se utiliza en los desvíos y en el tapado de huecos del sector, mientras que el concreto demolido servirá como relleno estructural.
En cuanto a la movilidad, el IDU garantizó el mantenimiento de cuatro carriles de circulación (dos por sentido). No obstante, se establecieron desvíos específicos: los conductores que vienen del sur por la Séptima y buscan tomar la Calle 100 al occidente deben desviarse por la Calle 94 hacia la Carrera 11; entretanto, el flujo que proviene del norte puede tomar la Calle 112 hasta la Carrera 11 para conectar con la Calle 100.

Plazos de entrega y características de la nueva estructura

El proceso de desmonte de la vieja estructura tardará dos meses. Posteriormente se dará paso a la fase de construcción de la nueva infraestructura vial. “El puente como tal tiene que estar habilitado el año entrante, entre octubre y noviembre... Pasa de 200 metros a 400 metros y de dos carriles a cuatro carriles”. En el diseño final, los buses de TransMilenio circularán a nivel, mientras que el tráfico particular lo hará a través del nuevo puente elevado y de tres pasos deprimidos que estarán concluidos hacia el año 2028.Avenida 68.

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Escuche aquí la entrevista:

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