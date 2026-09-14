Ladrón tiene azotado a barrio en Teusaquillo, Bogotá: recorre calles en moto buscando a quién robar

Un hombre que se moviliza en motocicleta tiene azotados a los habitantes del barrio Nicolás de Federmann, en Teusaquillo, Bogotá, donde vecinos aseguran que lo han visto recorrer las calles durante las noches en busca de nuevas víctimas.

El más reciente caso ocurrió hacia las 8:10 de la noche del domingo 13 de septiembre, cuando una mujer aparentemente llegaba a su vivienda y fue abordada frente a la portería del conjunto residencial.

Las cámaras de seguridad registraron al hombre, quien llegó en una motocicleta roja y se detuvo frente al lugar. En un primer momento, aparentemente le pidió una dirección o algún tipo de indicación a la mujer, pero mientras hablaba con ella sacó un arma y la intimidó para robarle sus pertenencias.

La víctima entregó algunos objetos que llevaba en los bolsillos y también un maletín en el que, al parecer, transportaba elementos relacionados con su trabajo. El delincuente tomó todo y escapó en la motocicleta.



Habitantes de Nicolás de Federmann aseguran que el caso no sería aislado y que el mismo sujeto habría cometido otros robos en el sector.

Según los vecinos, las cámaras de seguridad han permitido identificar recorridos que el motociclista realizaría durante las noches. La hipótesis de la comunidad es que el hombre utiliza estos desplazamientos para observar el movimiento del barrio y escoger a las personas que posteriormente abordará.

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Los residentes también aseguran que el presunto ladrón utilizaría diferentes motocicletas, lo que dificultaría establecer su identidad y seguirle el rastro.

La comunidad afirma que ya ha recopilado imágenes de diferentes hechos y pide a las autoridades que las revisen para establecer si se trata de la misma persona.

Asimismo, los habitantes del sector hicieron un llamado a la Policía y al cuadrante encargado de la zona para que se refuercen las labores de vigilancia y se avance en la identificación del motociclista.

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Uno de los reclamos de la comunidad es que el último robo ocurrió muy cerca de un CAI, pese a lo cual el responsable consiguió escapar.

Por ahora, corresponde a las autoridades determinar si los diferentes hurtos reportados por los vecinos fueron cometidos por la misma persona y establecer su identidad a partir de las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Escuche el reporte completo del Ojo de la noche en el audio adjunto: