Se conocen los nombres de los 5 pasajeros de la avioneta desaparecida en la ruta Condoto-Guaymaral

En la mañana de este domingo 13 de septiembre, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil emitió un reporte oficial con respecto a la aeronave tipo Cessna T206, de matrícula HK4985, la cual operaba al servicio de la Patrulla Aérea Civil Colombiana, la cual desapareció minutos después de despegar.

De acuerdo con la información preliminar, la avioneta había despegado desde las instalaciones del Aeropuerto de Condoto con destino programado hacia el Aeropuerto de Guaymaral, en Bogotá.

Asimismo, según los datos consignados en el registro de la empresa, a bordo de la aeronave se confirmó la presencia de cinco personas en total, correspondientes a un piloto al mando y cuatro pasajeros. Las autoridades informaron que el último reporte de comunicación directa con la tripulación de la aeronave se registró a las 9:23 de la mañana.

Con posterioridad a este contacto, se logró verificar e identificar la activación de la radiobaliza de emergencia en la zona geográfica del Cerro Tatamá, un punto situado exactamente a 33 millas del VOR de Pereira. Frente a la confirmación del aviso emitido por este dispositivo de alerta, la autoridad aeronáutica procedió de inmediato con la activación de los protocolos pertenecientes al Servicio de Búsqueda y Salvamento (SAR).



Nombres de los 5 pasajeros de la avioneta desaparecida

Por medio de un comunicado, la Alcaldía municipal de Condoto dio a conocer los nombres de las cinco personas que iban a bordo de la avioneta:

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Pasajeras:



Perla Constanza Álvarez

Sandy García

María Guzmán

Yuliza Figueredo.

Piloto: Mehmet Cankaya.

El personal a bordo había permanecido en el municipio durante esta semana, desarrollando una brigada de salud con especialistas, en beneficio de la comunidad condoteña.

El alcalde municipal, Gustavo Elías Hincapié Mosquera, mantiene comunicación permanente con las autoridades aeronáuticas y los organismos de socorro, con el fin de obtener información oportuna y verificar el desarrollo de las operaciones de búsqueda.

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Asimismo, la administración municipal se encuentra atenta a los informes oficiales que emita la Aeronáutica Civil con el propósito de mantener informada a la ciudadanía a través de los canales institucionales, evitando la difusión de versiones no confirmadas.

