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Sismo sacudió a Colombia durante la mañana de este domingo: esto reportó el SGC

El movimiento telúrico fue registrado a primera hora y tuvo una profundidad de 46 kilómetros. El Servicio Geológico Colombiano entregó los primeros detalles del evento reportado.

Sismo sacudió a Colombia durante la mañana de este domingo
El Servicio Geológico Colombiano lo reportó.
Foto: SGC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 13 de sept, 2026

Un nuevo movimiento telúrico fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) durante la mañana de este domingo 13 de septiembre. El evento tuvo una magnitud de 3.0 y se presentó en el departamento de Chocó.

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De acuerdo con el boletín actualizado del SGC, el sismo ocurrió a las 7:59 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad de 46 kilómetros. El reporte ubica el evento en el área de Istmina, Chocó.

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El organismo encargado del monitoreo sísmico en el país señaló además que el movimiento fue localizado aproximadamente 18 kilómetros de Sipí, en Chocó, municipio que aparece como el punto de referencia más cercano al epicentro.

El mapa publicado por el SGC muestra el epicentro en una zona del occidente del departamento, relativamente cercana a otros municipios de la región. La ubicación registrada corresponde a las coordenadas 4.50 de latitud y -76.70 de longitud.

Sismo ocurrió en una zona de alta actividad sísmica

Colombia es un país con una importante actividad sísmica debido a su ubicación geográfica y a la interacción de diferentes placas tectónicas. Por esta razón, el SGC mantiene un monitoreo permanente de los movimientos que se presentan en distintas regiones del territorio nacional.

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Un evento de magnitud 3.0 puede ser percibido dependiendo de factores como la distancia al epicentro, la profundidad y las condiciones particulares del lugar donde se encuentren las personas. La magnitud, además, no determina por sí sola los posibles efectos de un sismo.

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En el caso del movimiento registrado este domingo en Chocó, el boletín establece una profundidad de 46 kilómetros, por lo que las condiciones de percepción pueden variar entre las poblaciones cercanas al epicentro.

El Servicio Geológico Colombiano recordó que la información de sus boletines sísmicos puede ser actualizada a medida que avanza el proceso de análisis de los datos obtenidos por la red de monitoreo.

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Servicio Geológico Colombiano - SGC

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