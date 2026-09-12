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Fuerte sismo sacudió a Colombia: se sintió en el Pacífico

De acuerdo con el boletín emitido por el SGC, el epicentro del sismo en Chocó fue localizado a 27 kilómetros del municipio de Sipí, en el departamento del Chocó. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 43 kilómetros.

Sismo hoy 12 de septiembre de 2026
Sismo hoy 12 de septiembre de 2026.
Foto: SGC.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 12 de sept, 2026

Un sismo de magnitud 4,6 se registró este sábado 12 septiembre de 2026 en el departamento del Chocó, según el reporte actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC). El evento sísmico ocurrió a las 6:16 de la mañana y tuvo como epicentro al municipio de Istmina.

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De acuerdo con el boletín emitido por el SGC, el epicentro del sismo en Chocó fue localizado a 27 kilómetros del municipio de Sipí, en el departamento del Chocó. El movimiento telúrico tuvo una profundidad de 43 kilómetros.

Reporte sismo 12 de septiembre
Foto: SGC

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Chocó continúa presentando actividad sísmica después del terremoto de magnitud 7,4 del 10 de agosto. El SGC informó recientemente que, hasta el 8 de septiembre, había identificado unas 300 réplicas del terremoto principal y un enjambre sísmico de más de 1.200 eventos en Chocó.

Además, el SGC ha explicado que después de un terremoto de gran magnitud pueden producirse réplicas durante días, semanas o incluso meses, mientras se libera y redistribuye la energía en la zona de ruptura.

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¿Qué hacer durante un sismo?

  • Agáchese para evitar perder el equilibrio.
  • Cúbrase debajo de una mesa o escritorio resistente y proteja la cabeza y el cuello.
  • Agárrese hasta que termine el movimiento.

Si está dentro de una vivienda u oficina

  • Permanezca dentro mientras esté temblando. No corra hacia las escaleras ni intente salir.Aléjese de ventanas, vidrios, espejos, estanterías y objetos que puedan caer.
  • No utilice ascensores.
  • Si está en la cama, permanezca allí y proteja su cabeza con una almohada, siempre que no haya objetos que puedan caer sobre usted.

Si está en la calle

  • Aléjese de edificios, postes, árboles, cables eléctricos y fachadas.
  • Busque un espacio abierto cuando sea posible, pero evite correr mientras está ocurriendo el movimiento.

Si está en un vehículo

  • Deténgase en un lugar seguro, lejos de puentes, túneles, postes y cables.
  • Permanezca dentro del vehículo hasta que termine el movimiento.

  • Después del sismo

  • Manténgase atento a posibles réplicas.
  • Verifique si hay personas heridas.
  • Si percibe olor a gas, no encienda ni apague interruptores ni utilice llamas; aléjese del lugar.
  • Si el edificio presenta daños importantes, evacúe cuando sea seguro y no vuelva a ingresar.
  • Utilice el teléfono únicamente para emergencias.
  • Siga las instrucciones de las autoridades y del Servicio Geológico Colombiano.
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