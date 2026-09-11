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Carros cazafotomultas no podrán imponer comparendos sin un agente de tránsito: MinTransporte

La entidad estableció nuevas reglas para los carros cazafotomultas. Sin embargo, aclara que la medida no elimina las cámaras de fotodetección que funcionan legalmente.

Movilidad.jpg
Movilidad Bogotá.
Foto: Alcaldía de Bogotá.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

El Ministerio de Transporte estableció nuevas reglas para el uso de vehículos equipados con cámaras y dispositivos electrónicos en las vías del país. La medida busca impedir que estos carros generen comparendos de manera automática sin la presencia de un agente de tránsito.

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La decisión quedó consignada en la Resolución 20263040036655, expedida por el Ministerio de Transporte, que además deroga la Circular 867 del 24 de diciembre de 2025.

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Desde la entidad aclararon que cuando un vehículo con cámaras sea utilizado como apoyo al control en vía, deberá estar presente un agente de tránsito, quien tendrá que estar visible e identificado, operar directamente el dispositivo y expedir el comparendo correspondiente.

En ese sentido, un carro equipado con cámaras no podrá simplemente circular, registrar una infracción y posteriormente generar un comparendo sin que exista un agente de tránsito presente.

La resolución diferencia esta modalidad de los sistemas automáticos de fotodetección. Cuando una cámara opere de manera automática y sin un agente presente, deberá contar con la autorización previa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y cumplir con los requisitos establecidos para este tipo de sistemas, entre ellos la justificación técnica, la operación en puntos autorizados y la señalización correspondiente.

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El Ministerio de Transporte instruyó además al SIMIT para que no registre órdenes de comparendo generadas mediante estos vehículos cuando no se cumplan las condiciones establecidas.

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Además, la Superintendencia de Transporte realizará vigilancia sobre el cumplimiento de las nuevas reglas y podrá investigar a las autoridades de tránsito que utilicen estos mecanismos de manera irregular.

Cabe destacar que el Gobierno aclaró que la decisión no elimina las cámaras de fotodetección que funcionan legalmente.

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