Tecnología y construcción antisísmica: el papel de la ingeniería en la reconstrucción

La reconstrucción de las zonas afectadas por el sismo de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto abrió nuevamente el debate sobre las tecnologías y sistemas constructivos capaces de reducir la vulnerabilidad de las edificaciones frente a movimientos telúricos de alta intensidad.

En este contexto, el sector ladrillero plantea que la discusión debe centrarse en el diseño estructural, la aplicación de la normativa y la correcta ejecución de las obras, más que únicamente en el material utilizado. Según el gremio, buena parte de las afectaciones observadas estarían relacionadas con construcciones informales y con la instalación inadecuada de elementos no estructurales.

La ingeniería colombiana contempla diferentes alternativas para mejorar el comportamiento de las edificaciones ante sismos. Entre ellas se encuentran la mampostería confinada, que integra los muros con columnas y vigas de concreto reforzado, y la mampostería reforzada, que incorpora acero dentro de las celdas de los muros, acompañada de mortero y diseño estructural.

Ambos sistemas están contemplados dentro de la Norma Sismo Resistente Colombiana (NSR-10) y responden a características diferentes de las edificaciones. La mampostería confinada tiene una aplicación extendida en viviendas de uno y dos pisos, mientras que la reforzada puede emplearse en edificaciones de mayor altura, de acuerdo con el diseño de ingeniería correspondiente.



“Nuestro compromiso como gremio no es defender un material por costumbre. La mampostería en Colombia ha evolucionado tecnológicamente para responder a las máximas exigencias de la ingeniería actual. Un muro construido en mampostería confinada o reforzada, bajo los parámetros de la NSR-10, garantiza un desempeño sísmico óptimo y seguro para las familias colombianas”, afirmó Sandra Pava Camargo, directora ejecutiva de ANILAD.

El gremio también llamó a priorizar la evaluación técnica y el reforzamiento de las edificaciones existentes como parte de los procesos de reconstrucción. La discusión, en ese sentido, apunta a un desafío más amplio: utilizar la ingeniería y las tecnologías constructivas disponibles para desarrollar infraestructura con mayor capacidad de respuesta ante futuros eventos sísmicos.