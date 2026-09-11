“Nos acompañará por lo menos hasta el primer semestre de 2027”: Ideam alerta por El Niño

Las altas temperaturas y la disminución de las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño ya se están sintiendo en diferentes regiones del país. Aunque en Colombia todavía se completa el proceso técnico para su declaración oficial, el Ideam advierte que sus efectos indirectos ya son visibles.

En entrevista con Mañanas Blu, la teniente coronel Diana Carolina Rueda, subdirectora de Meteorología del Ideam, aseguró que ya se registran altas temperaturas y reducciones en los caudales de los ríos Magdalena y Cauca, además de efectos en sectores de la región Andina.

“En estos momentos ya estamos pasando por el cuarto trimestre móvil, prácticamente nos queda uno para declararlo de forma oficial, pero ya estamos teniendo efectos indirectos en algunos sectores del país”, explicó.

¿Hasta cuándo se sentirán los efectos de El Niño?

Rueda señaló también que las proyecciones internacionales muestran un escenario especialmente fuerte para los próximos meses. Según explicó, la más reciente actualización de la NOAA advierte una probabilidad del 75 % de que el actual episodio alcance una intensidad histórica frente a los registros disponibles desde 1950.



“Es una noticia bastante cruda, bastante crítica. Ya no estamos en un escenario de prevenir, estamos en un escenario de mitigación y adaptación a este fenómeno que va a tener un alto impacto no solamente en términos de altas temperaturas, sino de largas duraciones”, aseguró.

También advirtió que la mayor intensidad se espera durante los próximos meses y podría mantenerse hasta el primer trimestre de 2027.

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La Organización Meteorológica Mundial también informó que agosto de 2026 fue el agosto más cálido registrado globalmente y que El Niño continuará fortaleciéndose durante los próximos meses.

Fenómeno de El niño Foto: AFP

¿Dejará de llover por completo?

La funcionaria aclaró que El Niño no significa ausencia total de lluvias. Bogotá, por ejemplo, ha registrado precipitaciones y algunos descensos de temperatura durante los últimos días. Sin embargo, puede provocar que durante las temporadas lluviosas caiga menos agua de la esperada.

“El fenómeno de El Niño no quita automáticamente o elimina las precipitaciones. (...) Las temporadas de lluvia lo que van a tener es una disminución, es decir, va a llover menos de lo que esperábamos”, explicó.

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Municipios como Natagaima, en Tolima, ya presentan temperaturas elevadas, mientras que los efectos también comienzan a sentirse en otros puntos del centro y norte del país.

Incendios, salud y energía entre los principales riesgos

Rueda también mencionó el riesgo de incendios forestales, debido a que la reducción de humedad deja terrenos más secos y puede dificultar el control de las conflagraciones. También existen posibles impactos en salud por condiciones favorables para la presencia de vectores asociados a enfermedades como dengue, zika y chikungunya.

Otro punto de atención es la disponibilidad de agua para la generación energética.

“Nuestro país depende del agua para su sector eléctrico y esta alta temperatura obligará a un mayor consumo de abanicos y aires acondicionados. Tenemos que hacer la invitación a disminuir y cuidar los recursos porque esto finalmente impacta en el agua”, indicó.

El Ideam continuará monitoreando la evolución del fenómeno mientras entidades territoriales y sectores como salud, gestión del riesgo y energía avanzan en sus planes para enfrentar un episodio que podría prolongarse durante buena parte de 2027.