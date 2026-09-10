¿Cómo reducir el impacto del fenómeno de El Niño? Acciones para cuidar agua y energía

Aunque fenómenos climáticos como El Niño y La Niña no pueden evitarse, las acciones de los ciudadanos pueden contribuir a disminuir sus efectos y ayudar a proteger recursos esenciales como el agua y la energía.

De acuerdo con el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), el fenómeno de El Niño podría prolongarse hasta el primer trimestre de 2027. El panorama estaría marcado por altas temperaturas, una disminución de las lluvias y una reducción en los niveles de los embalses, condiciones que podrían generar mayores riesgos para el abastecimiento de energía en el país.

Uno de los principales efectos del incremento de las temperaturas sería el aumento en el consumo de electricidad. El mayor uso de ventiladores y sistemas de aire acondicionado podría elevar la demanda energética, mientras que la menor disponibilidad de agua tendría un impacto directo en la generación hidroeléctrica, principal fuente de energía de Colombia.

Ante este escenario, las autoridades y expertos insisten en la importancia de adoptar medidas de prevención y adaptación desde los hogares y las comunidades. El ahorro de recursos, la prevención de incendios y el cuidado de los ecosistemas son algunas de las acciones que pueden ayudar a reducir el impacto del fenómeno climático.



¿Cómo ahorrar agua durante El Niño?

Una de las recomendaciones es cerrar el grifo mientras se cepillan los dientes o se enjabonan las manos. También se aconseja reducir el tiempo de las duchas y revisar periódicamente las tuberías para detectar y reparar posibles fugas.

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Otra alternativa es recolectar agua lluvia en recipientes limpios y debidamente tapados. Este recurso puede utilizarse posteriormente para labores de aseo o para el riego de plantas, evitando así el desperdicio de agua potable.

Medidas para ahorrar energía

En materia de consumo eléctrico, una de las acciones más sencillas es desconectar los aparatos electrónicos cuando no están siendo utilizados, entre ellos televisores, microondas y cargadores.

También se recomienda reemplazar los bombillos tradicionales por luces LED, que tienen un menor consumo de energía. Aprovechar al máximo la iluminación natural durante el día y secar la ropa al sol son otras prácticas que pueden contribuir a reducir el gasto de electricidad.

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El cuidado del medioambiente también implica proteger bosques, ríos y páramos, así como participar en jornadas comunitarias y atender las alertas y recomendaciones de prevención, especialmente ante el aumento del riesgo de incendios forestales durante periodos de altas temperaturas y baja disponibilidad de lluvias.

Prepararse para los efectos de El Niño no significa vivir con miedo. Se trata de adoptar hábitos que permitan cuidar los recursos disponibles y reducir los impactos sobre las familias, las comunidades y las ciudades. Una campaña de Blu en alianza con Wiro.