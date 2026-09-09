El ‘Súper Niño’ podría llevar la inflación al 7,3 % y forzar nuevas alzas de tasas: ANIF

Durante la presentación de sus proyecciones económicas, ANIF revisó al alza su pronóstico de inflación, que en agosto se ubicó en 6,24 %, y señaló que todavía existe incertidumbre sobre cuándo comenzaría a sentirse el impacto del fenómeno climático y cuáles serían sus efectos de segunda ronda.

“Tuvimos que revisar al alza nuestro pronóstico, pero si le sumamos el efecto que hemos calculado del fenómeno de El Niño, la inflación llegaría a 7,3 %. Ahora, quiero hacer una precisión: ese 7,3 % no necesariamente es a fin de año, porque no sabemos exactamente los tiempos del efecto”, explicó José Ignacio López, presidente de ANIF.

Inflación en Colombia Foto: AFP

Según el centro de pensamiento, el principal impacto del fenómeno se concentraría en los sectores agropecuario y energético, debido a una menor disponibilidad de agua y a una reducción en la producción. ANIF estima una caída de aproximadamente 0,6 puntos porcentuales en el crecimiento del sector agropecuario y de 0,5 puntos porcentuales en el subsector energético.

El efecto también se trasladaría a los precios de los alimentos. De acuerdo con ANIF, el fenómeno de El Niño tiene incidencia directa sobre cerca del 19 % de la canasta de consumo de los hogares. La menor cantidad de lluvias prevista para las regiones del centro y norte del país, donde se concentra una parte importante de la producción agrícola, podría aumentar los costos de los alimentos.



Este escenario cobra relevancia luego de que los alimentos registraran una de las mayores variaciones dentro de la inflación de agosto. ANIF advirtió que el impacto podría ser mayor debido al peso que tiene el sector agropecuario en la economía y a los efectos que un menor crecimiento de la producción tendría sobre los precios.

Canasta familiar Foto: referencia, Blu Radio

En materia de política monetaria, ANIF proyecta que el Banco de la República elevará la tasa de interés en 25 puntos básicos en septiembre y en otros 25 puntos antes de finalizar el año, con lo que cerraría 2026 en 12,5 %. Sin embargo, si se materializa el choque inflacionario estimado por el centro de pensamiento, la tasa podría subir hasta el 13 %.

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“En este modelo nos da que el Banco de la República debería subir 25 puntos básicos la tasa en septiembre, y otros 25 puntos básicos adicionales antes de finalizar el año. Es decir, la tasa va a cerrar en 12,5 %. Y luego, si se llega a configurar ese choque de 70 puntos básicos de inflación, que viene con cierta incertidumbre, pero todo apunta a que va a llegar, en ese momento debería haber otros 50 puntos básicos de aumento”, concluyó López.