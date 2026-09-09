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Renta Joven: Prosperidad Social anunció que quedan pocos días para reclamar dinero del cuarto ciclo

Los 1.171 participantes del programa de Renta Joven deben acercarse a los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el país para reclamar el dinero hasta la fecha anunciada por Prosperidad Social.

pagos de renta joven.jpg
Pagos de Renta Joven.
Foto: imagen de referencia creada con IA, Blu Radio.
Por: Coralina Durán
|
Actualizado: 9 de sept, 2026

El cuarto ciclo de pagos del programa Renta Joven estaba previsto para finales de agosto, pero Prosperidad Social decidió reprogramarlo debido a la transición hacia el Registro Universal de Ingresos (RUI).

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Tras el avance del RUI, la entidad indicó que unos 1.557 participantes que reciben sus transferencias de Renta Joven ya están recibiendo su dinero en la cuenta registrada desde el jueves 3 de septiembre.

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Por otro lado, el viernes 4 de septiembre inició la entrega de las transferencias a los 1.171 estudiantes que reciben estos recursos mediante giro. La inversión será de 1.091 millones de pesos, para un total de 2.722 participantes del programa.

Quedan pocos días para reclamar pago de Renta Joven

Frente a lo anterior, los pagos por giro a los estudiantes que no cuentan con el registro de una cuenta de ahorros en el sistema tienen plazo de reclamar el dinero del cuarto ciclo hasta el próximo viernes 11 de septiembre. Los 1.171 participantes del programa deben acercarse a los puntos habilitados de SuRed y SuperGiros en todo el país hasta esa fecha.

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Asimismo, Prosperidad Social anunció que la gestión de novedades para el siguiente ciclo (5) se hará en el mismo tiempo establecido para los pagos; por lo cual, los beneficiarios podrán comunicar inquietudes como:

  •  Actualización de datos básicos.
  • Graduación de bachiller (para jóvenes en estado suspendido).
  • Subsanación de suspensión por condiciones socioeconómicas.
  • Retiro del programa.
  • Aplazamiento.
  • Cambio de programa de formación.
pagos de renta joven.jpg
Pagos de Renta Joven.
Foto: imagen de archivo, creada con IA.

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¿Cómo ser parte de Renta Joven?

Para ser participante del programa Renta Joven el interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos al momento de la inscripción:

  1. Tener entre 14 y 28 años.
  2. Contar con un registro en los sistemas oficiales de matrícula en educación media como graduado de bachiller de media vocacional (11°).

  3. Estar en incluido en una de las siguientes bases de focalización:

    -Estar registrado en el Sisbén vigente o el instrumento de focalización que haga sus veces, con una clasificación como grupo poblacional en situación de pobreza extrema, pobreza y vulnerabilidad.
    -Estar registrado en los listados censales de población indígena, administrados por el Ministerio del Interior.
    -Estar registrado en los listados censales del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de población con medidas de restablecimiento de derechos y que cursen educación superior o formación complementaria bajo la protección de esta entidad.

  4. Estar matriculado en un proceso de formación complementaria o educación superior en los niveles técnico, tecnólogo o universitario (pregrado) en modalidad presencial, distancia tradicional, o virtualidad.
  5. No contar con registro en los sistemas oficiales de educación superior de título profesional universitario y/o posgrado.
  6. No tener una inscripción activa en el programa Jóvenes en Paz o la estrategia que haga sus veces.
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