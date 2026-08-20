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Renta Ciudadana: cuarto ciclo de pagos será reprogramado para septiembre por revisión del RUI

La decisión se tomó porque el nuevo registro podría modificar la permanencia de una parte importante de las familias que actualmente reciben las transferencias.

Beneficiaria del subsidio Renta Ciudadana.
Beneficiaria del subsidio Renta Ciudadana.
Foto: Prosperidad Social.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 20 de ago, 2026

Las familias que esperaban recibir desde este 21 de agosto los recursos del cuarto ciclo de Renta Ciudadana y Devolución del IVA tendrán que esperar. Prosperidad Social anunció que los pagos serán reprogramados para septiembre mientras se revisan los efectos que tendría la aplicación del Registro Universal de Ingresos (RUI) sobre los hogares beneficiarios.

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La decisión se tomó luego de que la entidad identificara que aplicar el nuevo registro bajo las condiciones establecidas podría modificar la permanencia de una parte importante de las familias que actualmente reciben las transferencias.

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¿Por qué se aplazaron los pagos de Renta Ciudadana?

Prosperidad Social explicó que adelanta, junto con el Departamento Nacional de Planeación (DNP), una revisión técnica del RUI para determinar sus efectos sobre los programas de transferencias monetarias.

Según la entidad, aplicar el registro para este cuarto ciclo, siguiendo lo establecido en el Decreto 662 de 2026, podría provocar que cerca del 49 % de los hogares beneficiarios deje de recibir las transferencias.

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El RUI modifica la información utilizada para determinar la situación económica de los hogares y establecer quiénes cumplen las condiciones para ingresar y permanecer en los programas de Prosperidad Social. Por eso, la entidad considera necesario revisar los criterios de focalización antes de avanzar con los pagos.

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Actualmente, Renta Ciudadana llega aproximadamente a 700.000 hogares, que reciben transferencias de $500.000 cada dos meses. Para muchas de estas familias, estos recursos representan un apoyo para cubrir gastos como alimentación y otras necesidades básicas.

¿Qué pasó con el cronograma anunciado?

La administración anterior de Prosperidad Social había anunciado que el cuarto ciclo comenzaría el 21 de agosto. Sin embargo, el actual gobierno señaló que antes del 10 de agosto debían adelantarse trámites relacionados con la transición al RUI para evitar afectaciones en el cronograma.

Prosperidad Social revisa aplicación del RUI
Prosperidad Social revisa aplicación del RUI.
Foto: Prosperidad Social.

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La entidad aseguró que esa advertencia ya había sido realizada y que el riesgo de retrasar los pagos era conocido.

Ante esta situación, se decidió revisar el proceso antes de ejecutar los giros y anunció que el cuarto ciclo será programado para septiembre.

No obstante, todavía no existe una fecha exacta de pago. Prosperidad Social indicó que la anunciará cuando estén dadas las condiciones técnicas, jurídicas y operativas para realizar las transferencias.

¿Todos los beneficiarios seguirán recibiendo el subsidio?

La reprogramación no garantiza que todos los hogares que actualmente hacen parte de Renta Ciudadana continúen en el programa.

La permanencia dependerá del cumplimiento de las condiciones de acceso y permanencia establecidas bajo las reglas aplicables. Precisamente, uno de los objetivos de la revisión que realizan Prosperidad Social y el DNP es determinar cómo impactará el RUI a los actuales beneficiarios.

La entidad señaló que la situación no debe entenderse únicamente como un retraso administrativo, debido a que los cambios en la focalización podrían afectar directamente los ingresos de cientos de miles de familias.

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Prosperidad Social también aclaró que los beneficiarios no deben volver a inscribirse, pagar dinero, realizar trámites adicionales ni acudir a intermediarios para recibir información sobre la reprogramación.

Cualquier novedad relacionada con el cuarto ciclo de pagos será comunicada directamente por los canales oficiales de Prosperidad Social.

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