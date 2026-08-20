Lotería de Bogotá, resultados del último sorteo hoy jueves 20 de agosto de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 20 de agosto de 2026 el sorteo número 2860, una jornada en la que estuvo en juego un premio mayor de $12.000 millones. El número ganador del principal premio fue el XXXX, de la serie XXX.

Resultados de los premios secos de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, el sorteo 2860 entregó diferentes premios secos, con valores que van desde $10 millones hasta $1.000 millones.

Estos son los principales números y series premiados en el sorteo 2860 de la Lotería de Bogotá, realizado el 20 de agosto de 2026.

¿Cómo verificar si el billete ganó?

Para saber si un billete o fracción resultó ganador, los participantes deben comparar tanto el número como la serie con los resultados oficiales del sorteo 2860.



La recomendación es consultar y confirmar la información publicada por la Lotería de Bogotá antes de realizar cualquier trámite relacionado con el cobro del premio.

Asimismo, es importante conservar el billete o la fracción en buen estado, ya que este documento será necesario para adelantar el proceso correspondiente. Los ganadores también pueden consultar los canales oficiales de la entidad para conocer los requisitos y procedimientos establecidos para reclamar cada premio.