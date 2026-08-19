Fitch Ratings afirma que la reconstrucción necesitará “capital privado”

La reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto no solo representará un desafío por la cantidad de viviendas, vías y edificios públicos que deberán ser recuperados. También pondrá a prueba la capacidad de las regiones para conseguir recursos y ejecutar las obras en medio de las dificultades fiscales que ya enfrenta el país.

Fitch Ratings advirtió que alcaldías, gobernaciones y en general el Gobierno Nacional tendrá que asumir gastos que no estaban previstos para atender a los damnificados, recuperar la infraestructura y garantizar los servicios básicos. Aunque la calificadora considera que el impacto podría ser manejable en el corto y mediano plazo, la situación será más compleja para territorios con menor capacidad financiera o administrativa.

En entrevista con Blu Radio durante Fitch on Colombia 2026, Astra Castillo, directora senior del grupo latinoamericano de infraestructura y finanzas de proyectos, explicó que el terremoto llega en un momento en el que el sector ya tenía necesidades pendientes.

“Yo creo que sí hay capacidad de absorberlas, pero esa absorción va a depender en buena medida de que las condiciones también del mercado sean favorables y lo permitan”, señaló Castillo.



Para la analista, una de las claves estará en conseguir recursos privados que permitan sacar adelante las obras sin trasladar toda la carga al presupuesto público. Por lo que aseguró que “se requieren capitales privados para poder llevar a cabo todas estas obras de reconstrucción”, pero dependerán de que los proyectos tengan condiciones que los hagan atractivos y financiables.

La agencia explicó que el impacto definitivo sobre las regiones dependerá, entre otros factores, de la magnitud de los daños, los recursos que aporte el Gobierno Nacional y la capacidad de cada territorio para poner en marcha los proyectos de recuperación.

Edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira. Foto: EFE.

Publicidad

El fracking abre una posibilidad, pero no dará resultados inmediatos

Erick Pastrana, analista de Fitch para el sector de petróleo y gas en América Latina, aseguró que la autorización del fracking puede abrir nuevas posibilidades para aumentar la producción y las reservas del país, pero advirtió que sus resultados no se verán de inmediato.

“Si bien el fracking tiene potencial, no es una solución de corto plazo”, afirmó Pastrana, quien explicó que desarrollar este tipo de proyectos requiere grandes inversiones de infraestructura, personal especializado y condiciones jurídicas que den seguridad a las empresas interesadas.

El analista también llamó la atención sobre Ecopetrol en momentos en que el Estado necesita recursos adicionales, pues, según explicó, una extracción excesiva de recursos de la compañía podría terminar afectando sus flujos y su perfil financiero, un factor que Fitch seguirá observando.

Publicidad

Mientras avanza el balance de los daños, los expertos coinciden en que el reto no estará únicamente en conseguir dinero para reconstruir, sino en la capacidad de ejecutar los recursos, atraer inversión privada y estructurar proyectos sostenibles será determinante para evitar que la emergencia termine generando mayores presiones sobre las finanzas de las regiones.