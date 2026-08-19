¿Por qué las cripto influyen en impuestos y fraudes? Expertos advierten por uso de monedas digitales

Las criptomonedas ganaron espacio entre los colombianos y, con ello, también aumentaron las dudas sobre sus efectos tributarios y los riesgos de entregar dinero a plataformas que no cuentan con vigilancia estatal.

Santiago Guzmán, CEO del Cripto Latin Fest, explica que el crecimiento del mercado obliga a los usuarios a prestar atención a dos asuntos que pueden terminar afectando directamente su bolsillo: la declaración de activos digitales y la seguridad de las operaciones.

¿Cómo influyen las criptomonedas en la declaración de renta?

La Dian considera las criptomonedas como activos intangibles con valor económico. Por esta razón, un bitcóin o un USDT que permanezca en una billetera al 31 de diciembre puede hacer parte del patrimonio bruto, incluso si no ha sido vendido. Cuando existe una ganancia por su venta, esta también puede generar efectos en la declaración.



Para el año gravable 2025, los topes mencionados por Guzmán se calculan con una UVT de $49.799. Entre ellos están:



Patrimonio bruto superior a $224.096.000.

Consignaciones, compras y consumos superiores a $69.719.000.

Empresa de criptomonedas Foto: Pexels.

El experto también destaca un cambio que aumentará la información disponible para la autoridad tributaria. Desde el año gravable 2026, determinados proveedores deberán recopilar datos de sus clientes y operaciones bajo el Marco de Reporte de Criptoactivos de la OCDE. El primer envío a la Dian está previsto para mayo de 2027.

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Esto no significa que se haya creado un impuesto específico para las criptomonedas. De acuerdo con el Concepto 5146 de junio de 2026, se trata de un deber de informar.

¿Por qué las criptomonedas pueden facilitar los fraudes?

El otro punto de preocupación está relacionado con la falta de regulación y supervisión sobre las plataformas de activos virtuales. El proyecto de ley 510 de 2025, que buscaba establecer reglas para estos proveedores, fue archivado.

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Además, la Superintendencia Financiera no regula, supervisa ni avala negocios basados en criptoactivos. Guzmán advierte que una supuesta autorización de esta entidad para operar con criptomonedas debe generar alerta.

El impacto de los fraudes también se refleja en las pérdidas económicas. Según los datos entregados por el experto, las captadoras ilegales recaudaron más de $4 billones en tres años y medio y solo se recuperó el 29 % de ese dinero.

Uno de los casos mencionados es Daily Cop, que prometía rendimientos de entre 0,5 % diario y 12 % mensual y dejó pérdidas de al menos $8.000 millones entre los denunciantes.

Criptomonedas Foto: ImagenFX, referencia

¿Qué pasará con las criptomonedas en Colombia?

Cerca de 6,2 millones de colombianos estarían vinculados al ecosistema y Colombia ocupa el quinto lugar en América Latina, con operaciones anuales por US$44.200 millones, según los datos suministrados por Guzmán.

Para los usuarios, el mensaje es: tener criptomonedas puede generar obligaciones tributarias y las plataformas no deben asumirse como entidades vigiladas por el Estado. Además, promesas de rentabilidades elevadas requieren especial precaución, pues una eventual pérdida no significa que exista una entidad encargada de responder por el dinero.

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Cripto Latin Fest 2026: ¿cuándo y dónde tendrá lugar el evento?

El Cripto Latin Fest 2026 ya tiene fecha para su próxima edición. El encuentro se realizará el 27 y 28 de agosto en Maloka, Bogotá, donde se desarrollarán 117 actividades distribuidas en seis escenarios. Además, el 26 de agosto se llevará a cabo un Business Day dirigido exclusivamente a compañías.

El evento reunirá conversaciones sobre algunos de los principales desafíos que enfrenta actualmente el mercado de activos digitales. Entre los temas estarán los impuestos, los intentos de estafa, la autocustodia, la privacidad y la herencia digital. También habrá espacios dedicados a Bitcoin, monedas estables, tesorerías empresariales, tokenización y monedas digitales de bancos centrales.

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La agenda busca llevar la discusión más allá del precio de las criptomonedas y poner el foco en asuntos que pueden afectar directamente a usuarios y empresas. Precisamente, Santiago Guzmán, CEO del encuentro, resumió este cambio de enfoque con una frase que puede funcionar como cierre o como destacado de la nota: “La conversación se volvió más aburrida y eso es una buena señal. Cuando un sector empieza a hablar de impuestos, de custodia y de riesgos, es porque dejó de ser una promesa”.

El Cripto Latin Fest plantea un espacio para discutir qué se reporta ante las autoridades, cómo identificar riesgos, qué ocurre con los activos digitales después de la muerte de su titular y cuáles son los desafíos que enfrenta la industria en Colombia y América Latina.