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Blu Radio  / Nación  / Con este decreto el Gobierno De La Espriella declara emergencia económica por terremoto

Con este decreto el Gobierno De La Espriella declara emergencia económica por terremoto

Con esta medida, el Gobierno nacional ya puede tomar medidas para recolectar los recursos necesarios para reconstruir las edificaciones afectadas por el evento telúrico.

Gobierno De La Espriella declara emergencia económica
Gobierno De La Espriella declara emergencia económica
Fotos: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

El Gobierno declaró oficialmente la emergencia económica por 30 días en Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle, Tolima, Putumayo, Norte Santander, Bolívar, Nariño y Sucre, por la calamidad pública que ha generado el terremoto del pasado 10 de agosto.

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La medida le da facultades al Gobierno para expedir decretos y otras medidas que permitan mayor flexibilidad para mover y reasignar recursos públicos; crear alivios tributarios, habilitar créditos de emergencia con tasas subsidiadas, apoyar el pago de salarios y aportes para proteger empleos, además de ayudas a independientes.

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Así mismo, podrá tomar medidas para la flexibilización y ampliación de subsidios de vivienda, alojamiento temporal y reubicación, habilitación de espacios alternativos y modalidades remotas para mantener la educación y flexibilizar la entrega del PAE; recuperación acelerada de hospitales y servicios esenciales como energía, agua y telecomunicaciones y mayor rapidez en la contratación pública para obras de emergencia.

Finalmente, el decreto busca dar el respaldo legal para la movilización y reasignación de recursos de distintas fuentes públicas para financiar la atención y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

Edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira.
Edificaciones afectadas por el terremoto en Pereira. Foto: EFE.

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Decreto de la emergencia económica:

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