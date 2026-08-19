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Gobernadores proponen alivios tributarios para reconstruir zonas afectadas por el terremoto

El plan incluye facultades especiales para alcaldes y gobernadores, beneficios tributarios y créditos para reactivar la economía local.

Escombros del edificio Vanessa colapsado en Cali con una grúa de remoción al fondo.
Vista de los restos del edificio Vanessa en Cali, donde se adelantan labores de remoción con maquinaria pesada.
Foto: AFP
Por: Sofía Vargas
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

La Federación Nacional de Departamentos (FND) le entregó al Gobierno nacional un conjunto de propuestas para mitigar el impacto económico y social de la tragedia del terremoto del 10 de agosto y avanzar hacia la reactivación y reconstrucción de las zonas afectadas. El paquete se divide en tres frentes principales: a nivel municipal y departamental, a nivel nacional y sobre la reactivación económica.

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En el nivel municipal y departamental, los gobernadores piden facultades para que alcaldes y mandatarios regionales puedan reorientar recursos, modificar temporalmente sus planes de desarrollo y ajustar las tarifas de impuestos territoriales y los procesos de recuperación de cartera. También plantean disponer de parte de los recursos que tienen ahorrados en el Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales (Fonpet) y revisar la distribución de la sobretasa al ACPM.

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A nivel nacional, la FND propone beneficios tributarios para las donaciones destinadas a la recuperación, exenciones de renta para nuevas empresas que se instalen en las zonas afectadas y devolución del IVA por la compra de maquinaria y equipos. También pide alivios para créditos educativos y trámites preferenciales para proyectos de emergencia financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), es decir, con el dinero que recibe el Estado por la explotación de recursos naturales como el petróleo, el gas y los minerales.

Para impulsar la reactivación económica, los gobernadores plantean créditos para las entidades territoriales, IVA del 0 % para materiales esenciales de reconstrucción y tarifas reducidas de IVA para el transporte aéreo, el combustible de aviación y la hotelería en los territorios afectados. También proponen ampliar el mecanismo de Obras por Impuestos, que permite a las empresas pagar parte de sus impuestos financiando directamente obras en los municipios afectados, como proyectos de infraestructura, salud, educación, conectividad, agua y vivienda.

La FND también pide priorizar recursos del Fondo Nacional de Turismo para apoyar a los prestadores turísticos y reparar infraestructura afectada; crear descuentos tributarios para empleadores que generen nuevos puestos de trabajo en 2026 y 2027; flexibilizar los plazos para el pago de impuestos y permitir un desahorro extraordinario del Fondo de Ahorro y Estabilización de Regalías. Además, plantea flexibilizar temporalmente los requisitos para proyectos de agua, vivienda, salud y educación en los municipios afectados.

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