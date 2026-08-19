Grupo Éxito y Fundación Éxito llevan 77 toneladas de alimentos a afectados por terremoto en Chocó

El Grupo Éxito y la Fundación Éxito iniciaron la entrega de 77 toneladas de alimentos en Chocó para atender a cerca de 7.000 familias afectadas por el terremoto.

La primera distribución se concentra en Istmina, Condoto y Quibdó, mientras que la ayuda continuará llegando a otros municipios del departamento, como San José del Palmar, Nóvita, Unión Panamericana, Lloró, Río Iró, Alto Baudó, Bagadó, Sipí, Tadó, San Juan de Loyola y Medio San Juan.

Esta entrega hace parte de una operación humanitaria con la que se espera distribuir más de 26.000 paquetes de alimentos entre comunidades de Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío y Chocó.

En total, la ayuda prevista supera las 500 toneladas de alimentos y busca llegar a más de 26.000 familias damnificadas en los cinco departamentos.



La atención tendrá especial énfasis en los hogares con mayor nivel de vulnerabilidad, entre ellos, mujeres gestantes, madres lactantes y familias con niños menores de cinco años.

Los recursos para esta operación provienen de aportes de la Fundación Éxito, aliados empresariales y clientes que se han sumado a las acciones de apoyo tras la emergencia.

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“Hoy iniciamos en Chocó la entrega de 77 toneladas de alimentos para beneficiar a 7.000 familias afectadas por el terremoto”, aseguró Diana Pineda Ruiz, directora ejecutiva de la Fundación Éxito.

Según explicó, el despliegue en el departamento hace parte de la respuesta que la organización activó desde los primeros días de la emergencia y que continuará extendiéndose hacia las demás regiones priorizadas.

La Fundación Éxito busca garantizar alimentos a las familias que han enfrentado mayores afectaciones tras el sismo, especialmente en territorios donde las condiciones de acceso y atención dificultan la llegada de ayudas.