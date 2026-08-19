“Libro de la verdad es el primer capítulo de una enciclopedia de corrupción”: Restrepo

En entrevista con Mañanas Blu, el vicepresidente José Manuel Restrepo abordó el balance entregado en el informe de empalme denominado el 'Libro de la verdad', al tiempo que detalló los avances en la atención de la emergencia sísmica en el departamento de Caldas.

Restrepo explicó que las indagaciones iniciales constituyen apenas una fracción de las anomalías detectadas durante el cambio de administración.

Yo creo que esto es la punta del iceberg, porque este no es un documento, este es el primer capítulo, si se quiere. Alguien me decía es el primer tomo, vamos para el segundo tomo Afirmó Restrepo.

El vicepresidente señaló que el equipo de trabajo analizó información técnica e identificó nueve patrones de comportamiento irregulares en el manejo de los recursos del Estado.

"Hemos encontrado cerca de 82 casos, algunos de los cuales fueron reportados a entes de control, otros de ellos pues representan preocupaciones de fondo", sostuvo.



José Manuel Restrepo Foto: Blu Radio

Restrepo agregó que revisan cerca de 220 casos adicionales a través de una labor coordinada con la Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría. Sobre el incremento del gasto burocrático y el nivel de endeudamiento del país, precisó que la deuda pública "está al 94 %", lo que limita el margen de maniobra financiero para atender emergencias.

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En materia de reforma agraria, el vicepresidente reveló que la meta propuesta de 1,5 millones de hectáreas para distribución solo alcanzó 98.000 hectáreas con registro pleno de títulos. Explicó que se desembolsó casi un billón de pesos a través de la Agencia Nacional de Tierras por 537 predios, entregando áreas sin el cumplimiento total de los requisitos legales, lo que "genera un problema social" y económico.

En el sector defensa, Restrepo criticó la destinación de 6,3 billones de pesos en escudos antidrones que, según indicó, no cumplen los requerimientos técnicos necesarios para la seguridad del país.



'Libro de la Verdad completo'

Avances de la reconstrucción en Caldas

Respecto a la atención del terremoto, el vicepresidente confirmó que realiza recorridos permanentes por Manizales, Villamaría, Chinchiná y Palestina para supervisar las ayudas humanitarias, la evaluación de daños en comercios y los procesos de demolición de viviendas.

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El funcionario anunció que el proceso de recuperación ya dio inicio en la región. "El departamento de Caldas ya arrancó la reconstrucción. Estamos disponiendo en este momento recursos del departamento, del municipio. De hecho, Manizales ya empezó a repartir subsidios de arriendo", puntualizó.

Restrepo concluyó que la declaración formal de emergencia económica le corresponde al presidente Abelardo De La Espriella junto con su gabinete ministerial, medida que se espera sea oficializada próximamente para acelerar la asignación de fondos en los territorios afectados.