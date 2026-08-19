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Comandos de las FF.MM. de Colombia defenderán título internacional en Paraguay

Comandos del Ejército, la Armada y la Fuerza Aeroespacial representarán al país en la competencia que reunirá a unidades especiales de 20 naciones durante ocho días en Paraguay.

Militares de las Fuerzas Militares que participarán en la competencia Fuerzas Comando Paraguay 2026.
Militares de las Fuerzas Militares que participarán en la competencia Fuerzas Comando Paraguay 2026. Foto cortesía.
Por: Felipe García
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Actualizado: 19 de ago, 2026

Durante ocho días, comandos de las Fuerzas Militares de Colombia enfrentarán pruebas de alta exigencia que evaluarán precisión, resistencia física, liderazgo, navegación, tiro, asalto, combate y trabajo en equipo. Los militares colombianos fueron seleccionados después de superar un riguroso proceso de preparación física, técnica y psicológica.

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Estarían participando en Fuerzas Comando 2026, una competencia que reúne a las unidades de Operaciones Especiales de distintos países del hemisferio para medir sus capacidades en escenarios de alta exigencia. La edición de este año se realizará en Asunción, Paraguay.

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El país llegará como campeón defensor, luego de conquistar el título en 2025. En total, Colombia suma 13 victorias en 18 ediciones, un registro que la mantiene como uno de los principales referentes regionales en este tipo de competencias.

La delegación colombiana estará conformada por integrantes de las Fuerzas Militares, con comandos del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial Colombiana. La participación conjunta permitirá evaluar la coordinación y capacidad de estas unidades para operar bajo un mismo esquema.

“Estoy orgulloso de ustedes. Cuando vuelvan con el premio, yo los voy a recibir en el aeropuerto. Así que traigan ese premio a la casa”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella tras entregarles a los comandos el pabellón nacional para que representen al país en la competencia.

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Los militares seleccionados debieron superar un proceso de preparación y evaluación física, técnica y psicológica. Durante meses fortalecieron capacidades en tiro, asalto, combate, navegación, resistencia física, fortaleza mental y trabajo en equipo.

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En la competencia deberán enfrentar pruebas de asalto, ejercicios de tiradores de alta precisión y desafíos combinados que medirán la velocidad, precisión, resistencia, liderazgo y capacidad de tomar decisiones bajo presión.

Además del componente competitivo, el ejercicio busca fortalecer la interoperabilidad y el intercambio de conocimientos entre las Fuerzas de Operaciones Especiales de los países participantes. Para Colombia, también representa una oportunidad para mostrar la experiencia adquirida durante décadas de operaciones contra el terrorismo, el narcotráfico y otras amenazas transnacionales.

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