Más de 8 mil cafeteros perdieron total o parcialmente sus viviendas por el terremoto: FNC

En Colombia un total de 8.070 familias cafeteras se vieron afectadas por el terremoto. De ellas, 709 familias reportan daño total en sus hogares y 6.902 daño parcial.

El censo preliminar de la Federación Nacional de Cafeteros permitió identificar además 4.713 beneficiaderos afectados. Los beneficiaderos son las instalaciones de las fincas cafeteras en las que se transforma el grano recién cosechado de los árboles en grano seco listo para vender. Sin ellos, las familias pueden ver comprometida su capacidad para llevar la cosecha a las cooperativas y los puntos de venta.

El estudio de la Federación Nacional de Cafeteros implicó cruzar su enorme base de datos sobre las familias cafeteras (que tienen una cédula cafetera) con los mapas de las fallas geológicas. Ese barrido se complementó con visitas, llamadas telefónicas, información recolectada en puntos de atención de la federación y mensajes directos en seis departamentos productores de café: Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Quindío, Antioquia y Chocó.

La Federación desplegará un grupo de 400 ingenieros agrónomos en las veredas más afectadas para terminar de censar los daños. El objetivo de la entidad es entregarle toda la información a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para que incluya a los cafeteros afectados en sus planes de ayuda.



Finalmente, el gremio lanzó la campaña 'Súmate a la Causa' para recibir donaciones de diversos organismos internacionales y de la comunidad global y nacional en solidaridad con las familias caficultoras afectadas por el terremoto. Desde cualquier parte del mundo o del país se pueden enviar los recursos mediante código QR o llave. Incluso se reciben donaciones en moneda extranjera, a través de las oficinas en el exterior de la federación.

