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Blu Radio  / Nación  / "El Niño se acerca con fuerza y Colombia ya consume más energía de la garantizada": XM

"El Niño se acerca con fuerza y Colombia ya consume más energía de la garantizada": XM

Las perspectivas apuntan que este verano podría ser el más intenso desde 1950 y llegará en un escenario en el que el país está consumiendo cada vez más electricidad.

fenómeno de el niño (1).jpg
fenómeno de El Niño.
Foto: imagen de archivo, Universidad del Rosario.
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 19 de ago, 2026

Hoy hay 95 % de probabilidades de que el fenómeno de El Niño que se aproxima sea "muy fuerte" entre octubre y diciembre y se teme que pueda ser el más intenso desde el año 1950. La sequía parece estar comenzando desde ya y los embalses, que deberían estar subiendo en este momento, ya comenzaron a bajar, según el reporte de XM.

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Un Niño de esa magnitud le pone una presión enorme a un sistema eléctrico que hoy opera por debajo de las necesidades del país.

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El boletín de XM muestra que hoy el país está consumiendo un 5,4 % más electricidad de la que tiene garantizada. Es decir, si hay una sequía y solamente las plantas con obligación de despachar lo hacen, nos va a quedar faltando energía. Esto se debe, entre otras cosas, al retraso en la entrada en operación de nuevos proyectos de generación, pero también al incremento de la demanda.

El Gobierno comenzará este primero de septiembre un plan de ahorro de energía con metas individuales para los hogares y cargos adicionales para quienes derrochen energía. Únicamente las zonas afectadas por el terremoto quedarán fuera de ese programa, por ahora.

Para sacar adelante el verano, el país tendrá que usar sus plantas de generación térmica a niveles que nunca antes se han utilizado en el país.

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Además del problema climático y operativo, el sistema tiene otro problema: El financiero. Las deudas con las plantas de energía térmica, especialmente las que operan en la región Caribe, han llevado a una enorme preocupación entre los actores del sistema.

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De hecho, en sus últimos días en el cargo, el exministro de Minas, Edwin Palma, pidió a Air-e (intervenida por el Gobierno) que priorice el pago de deudas a las plantas de energía térmica para que ellas, a su vez, puedan tener el músculo financiero para poder comprar el gas que se va a necesitar para funcionar durante la sequía.

Para atender el riesgo de apagón durante El Niño, el presidente Abelardo De La Espriella nombró a María Nohemí Arboleda (exgerente del administrador del sistema XM) como ministra de Minas.

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