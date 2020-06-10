En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Selección Colombia
Iván Cepeda
Clan del Golfo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar
Blu Radio  / Empresa XM

Empresa XM

Cortes de luz.jpg
Nación

XM alerta por riesgo de apagón en Colombia y Gobierno mandaría funcionarios a casa por El Niño

Se aproxima un fenómeno de El Niño 'muy fuerte'. En Colombia ya se adelantó el mantenimiento de la planta de importación de gas, mientras el Gobierno prepara una 'hoja de ruta'. Empresarios piden tomar medidas a tiempo.

apagón en colombia.jpg
Nación

XM advierte que Colombia podría enfrentar un apagón si no se toman medidas urgentes

Un análisis de la empresa especializada en la operación del sistema eléctrico concluyó que, ante un eventual fenómeno de El Niño entre 2026 y 2027, el país podría llegar a niveles inéditos de estrés energético.

Empresa Vanti
Economía

Superservicios inspeccionará sede de Vanti tras anuncio de aumento de tarifas del gas

Paralelo a esta inspección, la Superservicios se encuentra también en la sede de XM para verificar la implementación de los cambios regulatorios en las tarifas de energía.

Petro en marcha contra tarifas de energía en Barranquilla
Caribe

Gremios critican el discurso de Petro contra las generadoras: "Son falsos señalamientos"

Desde Barranquilla, el primer mandatario lanzó críticas hacia las generadoras de energía y hasta las tildó de estafadoras.

Gustavo Petro.jpg
Nación

Presidente Petro advirtió a XM que aplique nueva fórmula tarifaria de energía

En caso de que la entidad no atienda su llamado, el jefe de Estado le pidió a uno de sus funcionarios que cumpla con la ley.

Energía.jpeg
Caribe

XM propone “diversificar” mercado de energía: sugiere mayor participación de fuentes renovables

Carlos Cano, director de Planeación de Operación de XM, aseguró que esperan que a 2027 la participación de las energías no convencionales llegue hasta un 25%.

Laura Sarabia
Nación

Laura Sarabia a empresarios: "Tenemos la responsabilidad de bajarnos del ring"

La mano derecha del presidente Gustavo Petro, Laura Sarabia, invitó a los empresarios del sector de la energía a reunirse para buscar soluciones en lugar de encasillarse en peleas.

Carlos Fernando Galán
Nación

Alcalde Carlos Fernando Galán: “La situación en el nivel de los embalses es crítica”

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que ya se estudian medidas que se van a tomar junto al Gobierno nacional en el corto plazo.

Imagen de referencia para cortes de energía
Mundo

Ecuador declaró emergencia por riesgo de apagón; Colombia le está vendiendo energía más cara

Los datos de XM muestran que la última compra de energía de Ecuador a Colombia se realizó el 15 de octubre.

Cortes de luz..jpg
Nación

Ya comenzaron los cortes de luz en Colombia por problemas en la red de trasmisión: XM

El operador del sistema interconectado nacional ratificó sus advertencias sobre la evolución futura del sistema si no se amplía la red de transporte.

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad