XM alerta por riesgo de apagón en Colombia y Gobierno mandaría funcionarios a casa por El Niño

El Ministerio de Minas y Energía de Colombia acaba de pedirle a las demás entidades públicas que ajusten los esquemas de trabajo desde casa para todo el personal de plantas y contratistas en medio de la necesidad de ahorrar energía de cara al fenómeno de El Niño. Por su parte, ya se acordó que este año el mantenimiento de Spec se hará antes de que comience la sequía para que las plantas térmicas estén funcionando en la peor parte del verano.

Ambas decisiones son la punta del iceberg, en un problema que se puede crecer y llevar al apagón si no se toman a tiempo las medidas necesarias.

La NOAA (órgano de administración atmosférica de Estados Unidos) confirmó con 90 % de probabilidad la llegada de El Niño en septiembre de 2026. Según los pronósticos actuales estamos hablando de un Niño en la categoría "muy fuerte" y el informe de XM apunta a que el sistema eléctrico puede llegar a niveles de tensión sin precedentes.

"La probabilidad de riesgo alto y racionamientos supera el 50 %; estamos en situación crítica", dijo el presidente de Andeg, Alejandro Castañeda.



Oficialmente el ministro de Minas, Edwin Palma, ha hablado de la construcción de una hoja de ruta para enfrentar el problema, mientras que hay voces pidiendo acciones concretas y de corto plazo para no dejarse ganar del problema.



¿Por qué nuevamente se habla de riesgo de apagón en Colombia?

El informe de XM tiene una advertencia clara: el sistema interconectado nacional (SIN) se enfrentará a una tensión nunca antes vista como consecuencia del fenómeno de El Niño previsto para finales de 2026.

"Se observa una alta exigencia de las reservas de los embalses del SIN, mostrando que el sistema puede llegar a niveles de operación que no se han presentado antes y que podrían poner en riesgo la atención segura de la demanda", advierte la entidad en su informe.

El informe considera el hecho de que hay una diferencia cada vez más pequeña entre la demanda de energía y la generación disponible para atenderla, considerando además que hoy en día las lluvias en los embalses están por debajo de los niveles históricos.

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¿Qué debería hacer Colombia para evitar un apagón durante el fenómeno de El Niño?

XM le recomendó al Gobierno nacional un paquete de medidas que incluyen la necesidad de arrancar el verano con los embalses al 80 % y encender anticipadamente las plantas de generación de energía térmica (que usan combustibles líquidos o carbón para operar).

Es más, para el operador de mercado debe existir una meta de generación de energía térmica.

Por su parte, el gremio de generadores de energía térmica, Andeg, ha sugerido que el país debe comenzar a gestionar el sistema de forma anticipada.

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"Primero, solucionar los problemas financieros del sector para no llegar debilitados; segundo, incentivar el ahorro de energía en usuarios y empresas con suficiente anticipación, no a última hora; tercero, garantizar la logística de combustibles", aseguró Castañeda.

Por ejemplo, el plan debería incluir incentivos económicos para que los usuarios ahorren energía (algo que ya ha hecho Colombia en el pasado) y también incentivos para que los industriales con capacidad de generar electricidad vendan sus excedentes al mercado.

¿Qué está haciendo Colombia para prepararse de cara al fenómeno de El Niño?

Las plantas térmicas ya le pidieron a Spec, la única planta de importación de gas natural, que adelante su mantenimiento para que no coincida con la sequía. El cambio de fecha ya se está agendando con los proveedores y el mantenimiento posiblemente tendrá lugar entre finales de julio e inicios de agosto.

Por su parte, el Gobierno está liderando las reuniones del comité Cacsse y desde el Ministerio de Minas se expidió una circular para exigir ahorros energéticos a las entidades públicas, lo que podría incluir enviar a miles de funcionarios y contratistas a trabajar desde la casa.

El ministro de Minas, Edwin Palma, ha dicho que dejará una 'hoja de ruta' para que el próximo gobierno haga frente a El Niño, ya que el mandato del actual gobierno finaliza este 7 de agosto.

El tiempo corre. Si Colombia no toma las medidas necesarias antes de que El Niño llegue con fuerza en septiembre, el riesgo de apagón dejará de ser una advertencia para convertirse en una realidad que afectará a millones de colombianos.