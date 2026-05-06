Hidroituango aportó cerca del 12 % de la energía de Colombia en el último mes

Hidroituango continúa consolidándose como uno de los principales soportes del sistema energético nacional, luego de que en abril de 2026 aportara cerca del 12 % de la energía que demandó Colombia.

De acuerdo con información oficial del proyecto, la represa se ha vuelto vital para el Sistema Interconectado Nacional, especialmente en un contexto de creciente demanda energética y ante la posibilidad de fenómenos climáticos como El Niño, que podrían afectar la producción de energía en el país.

Hay que recordar que, en los últimos meses, la central ha mantenido una producción constante, con una participación promedio superior al 11 % en la generación nacional, lo que la posiciona como una fuente clave para garantizar el suministro eléctrico en el país.

Según datos recientes, su producción diaria equivale al consumo eléctrico de millones de hogares, así como de sectores productivos como la industria, el comercio y los servicios, lo que refuerza su relevancia en la estabilidad económica del país.



A pesar de los análisis recientes que señalan que el país podría estar cerca de un “apagón técnico”, Hidroituango se perfila como un “seguro energético” para Colombia, al aportar confiabilidad y estabilidad al sistema.