Hidroituango ejecuta 10 proyectos en Antioquia vía obras por impuestos por más de $71 mil millones

Aun con cuatro turbinas de generación de energía por entrar en funcionamiento, varias zonas de Antioquia ya empiezan a percibir los réditos económicos de Hidroituango, cuya sociedad propietaria se convierte en principal empresa en Colombia en aporte de recursos mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con una inversión cercana a los 71.500 millones de pesos.

Según la compañía, estos recursos se invertirán en 2026 en 10 proyectos. Las iniciativas abarcan sectores como educación, infraestructura, acueductos y salud, y se ejecutan a través de un esquema fiduciario.

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Las intervenciones benefician a más de 856.000 personas, principalmente en las subregiones de Bajo Cauca, Urabá, Suroeste y Oriente antioqueño. En el componente de agua potable y saneamiento básico, se desarrollan dos proyectos de acueducto en Nechí por más de $4.845 millones.

En salud, la inversión supera los $7.114 millones y está dirigida a la dotación de equipos biomédicos con cobertura en los municipios priorizados. Alejandro Arbeláez es el gerente de la Sociedad Hidroituango.



"Hoy somos la empresa número uno en Colombia en apoyar el mecanismo de obras por impuestos. Hemos destinado para esta vigencia inversiones por setenta y un mil millones de pesos distribuidos en diez proyectos que implican de manera directa a treinta y cinco municipios del departamento de Antioquia", indicó.

Hidroituango. EPM.

Para educación, se destinan $6.517 millones en dotación de material pedagógico en localidades del Bajo Cauca, Urabá y Suroeste, así como $19.157 millones para la construcción de cuatro Centros de Desarrollo Infantil en Alejandría, Caicedo, San Luis y Necoclí.

En infraestructura vial, se asignan $34.150 millones para obras de mejoramiento y rehabilitación en los municipios de San Carlos y San Rafael, en el Oriente del departamento.

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En el contexto nacional, Antioquia concentra la mayor inversión en el mecanismo de Obras por Impuestos, con más de $267.381 millones, equivalentes a cerca del 39 % del total del país.