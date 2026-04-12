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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Hidroituango ejecuta 10 proyectos en Antioquia vía obras por impuestos por más de $71 mil millones

Hidroituango ejecuta 10 proyectos en Antioquia vía obras por impuestos por más de $71 mil millones

La empresa propietaria de la central hidroeléctrica en el norte de Antioquia es el principal contribuyente del país de este tipo de obras en 2026.

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