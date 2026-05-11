Este electrodoméstico consume energía como si fuera 65 neveras: no es el microondas

La factura de energía es uno de los dolores de cabeza más grandes de los colombianos, y es que su impacto golpea directamente el bolsillo de las familias. Sin embargo, no siempre es culpa de los electrodomésticos que permanecen encendidos todo el día.

Resulta que existe un electrodoméstico muy usado en la cocina que muchos descartan, pero cuyo uso puede disparar el consumo de manera abrupta e inesperada. Para lo que muchos creen, no es el microondas ni la nevera, sino el horno eléctrico.

Si bien en el día a día parece un aliado para calentar, hornear y hasta cocinar rápido, su impacto en el recibo puede ser mucho más grande de lo que algunos creen. Según la información compartida por Renewable Energy World, este aparato puede demandar tanta energía como si decenas de neveras funcionaran al mismo tiempo.



Este electrodoméstico consume como 65 neveras

El dato ha llamado la atención porque, mientras una nevera trabaja continuamente con un consumo técnicamente moderado, el horno eléctrico, que se usa en menos ocasiones, requiere una potencia más alta para alcanzar y mantener temperaturas elevadas.

De hecho, el medio francés JV Tech afirma que estos equipos pueden operar entre 2.000 y 5.000 vatios cuando están encendidos, convirtiéndolos en los aparatos de mayor consumo en una vivienda, y explica que durante su uso el gasto puede compararse con el funcionamiento simultáneo de 65 neveras.



Lo más llamativo es que el consumo del horno se concentra en poco tiempo, pero exige un nivel de electricidad mucho más alto.

Horno eléctrico Magnific

Horno eléctrico dispara el consumo de energía

El impacto es aún más drástico, pues resulta que muchos hornos continúan utilizando energía aunque no estén en funcionamiento. Un ejemplo son los relojes digitales, paneles iluminados y otros sistemas electrónicos, los cuales permanecen en modo de espera para activarse más rápido cuando se requiera.

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Ese consumo pasa inadvertido, pero al final, cuando llega la factura, el cobro está ahí. Lo mismo ocurre con otros aparatos en el hogar; sin embargo, el horno genera alarma por el alto consumo que requiere para funcionar.

Por su parte, la nevera, pese a permanecer conectada las 24 horas, registra un gasto mensual estable. De acuerdo con su tamaño y eficiencia energética, puede consumir entre 100 y 200 kWh al mes.



Cómo reducir el gasto del horno eléctrico

Los expertos coinciden en que pequeños cambios de hábito podrían significar una reducción en el impacto del horno en la factura. Reducir el tiempo de precalentamiento, apagarlo unos minutos antes de concluir la cocción para aprovechar el calor residual y usar temperaturas moderadas son prácticas que podrían ayudar a controlar el consumo.

Adicionalmente, los expertos también señalan que es importante mantenerlo limpio, porque la acumulación de grasa y residuos podría afectar su rendimiento.

