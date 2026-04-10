Continúa creciendo la posible llegada de El Niño a finales de 2026

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que el fenómeno de El Niño podría presentarse con alta probabilidad en Colombia hacia finales de 2026, lo que traería menos lluvias y un aumento en las temperaturas.

Según la entidad, entre mayo y julio la probabilidad de que se den estas condiciones es del 61%, pero aumentará con el paso de los meses hasta superar el 90 % a partir de septiembre. Para el cierre del año, se espera que el fenómeno tenga una intensidad moderada o incluso mayor.

Antes de esto, entre abril y junio, lo más probable es que el clima se mantenga en condiciones neutras. Sin embargo, los pronósticos indican que el calentamiento del océano Pacífico irá aumentando y favorecerá la llegada de El Niño en el segundo semestre.

El Ideam explicó que este fenómeno suele generar disminución de las lluvias y más calor, especialmente en las regiones Andina, Caribe y Pacífica, que serían las más afectadas.



Aunque para declarar oficialmente El Niño se necesitan varias condiciones sostenidas en el tiempo, la entidad señaló que desde ya pueden sentirse algunos efectos en el comportamiento del clima.

Por eso, hizo un llamado a las autoridades y a los sectores productivos a prepararse ante posibles sequías y altas temperaturas, sobre todo hacia finales de 2026 y comienzos de 2027.

El Ideam indicó que continuará haciendo seguimiento a la evolución del fenómeno y entregando información actualizada a la ciudadanía.