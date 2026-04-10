En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Fiesta cárcel Itagüí
Artemis II
Arenceles Ecuador
Inflación

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Continúa creciendo la posible llegada de El Niño a finales de 2026

Continúa creciendo la posible llegada de El Niño a finales de 2026

La probabilidad del fenómeno superaría el 90% desde septiembre, con menos lluvias y más calor en varias regiones del país.

Publicidad

Publicidad

Publicidad