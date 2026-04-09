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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Se conoce video de la presentación de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí

Se conoce video de la presentación de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí

En las imágenes se logra apreciar al artista con toda su agrupación en una tarima, lo que muestra que, evidentemente, se necesita de una logística importante.

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