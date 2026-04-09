Se conoce video de la presentación de Nelson Velásquez en cárcel de Itagüí

Tras la polémica por la parranda vallenata en la cárcel de Itagüí, se conoció el primer video de la presentación de Nelson Velásquez. En más imágenes se ven varias personas, licor y comida en lo que habría sido todo un montaje dentro del centro penitenciario



Revuelo a nivel nacional

Un verdadero revuelo ocasionó esta parranda vallenata que hizo Nelson Velásquez al interior de la cárcel de Itagüí, pero esta tiene otro capítulo, luego de que se conocieran los primeros videos de la fiesta, donde se presume que estuvieron cabecillas de bandas delincuenciales del Valle de Aburrá que estaban sentados con el Gobierno nacional en la Mesa de Paz Urbana.

En las imágenes se logra apreciar al artistas con todo su equipo músico en una tarima que evidentemente necesito de una logística importante, pero no queda allí la polémica porque también se logra ver varias mesas llenas de personas en las hay comida y diferentes tipos de licor como whiskey o aguardiente.

Aunque se ven algunas personas en el video, aún no se han podido conocer quiénes son los participantes de la escandalosa fiesta que causó, por ejemplo, la salida del director de la cárcel La Paz en el municipio de Itagüí, en el Sur del Valle de Aburrá.

El concejal de Medellín, Andrés Tobón, quien fue el que difundió el video a través de sus redes sociales fue enfático al rechazar esta fiesta e indicó, “una vergüenza total. ¿Cómo entraron todo eso? ¿Qué estaban festejando?”.

Quien denunció la situación fue la concejala de Medellín, Claudia Carrasquilla, quien ya se había referido a la fiesta y describió un poco de lo que pasó en el centro penitenciario.

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Hay que recordar que este polémico episodio ya causó que se suspendiera, por ahora, los diálogos del Gobierno nacional con los cabecillas de las bandas delincuenciales del Valle de Aburrá, esto hasta que se logra esclarecer a plenitud qué fue lo que ocurrió.

Además, recientemente el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, también anunció que se harán las indagaciones pertinentes para determinar posibles responsabilidades, como también lo hace el Inpec a siete funcionarios que, al parecer, estarían involucrados en esta parranda vallenata.

