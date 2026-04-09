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Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Denuncian parranda vallenata con Nelson Velasquez en patio de cabecillas de paz urbana en Itagüí

Denuncian parranda vallenata con Nelson Velasquez en patio de cabecillas de paz urbana en Itagüí

La concejal Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, reveló que habrían hecho hasta una vaca para pagar el costo del evento que se calcula en unos 500 millones de pesos.

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