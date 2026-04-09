Denuncian parranda vallenata con Nelson Velasquez en patio de cabecillas de paz urbana en Itagüí

A la indignación que causó la suspensión de órdenes de captura por parte de la Fiscalía a 23 y luego de una revisión a 7 de los cabecillas de lo que se conoce como combos delincuenciales en Medellín y su área metropolitana, que están en el espacio socio jurídico con el Gobierno del presidente Gustavo Petro en medio de la paz urbana, ahora se suma una nueva denuncia que genera polémica.

Lo que se ha confirmado es que el cantante de música vallenata Nelson Velasquez estuvo en un show musical dentro de la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, donde según la denuncia de la ex fiscal y hoy, concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, la parranda vallenata habría sido en el patio 1, con la orden expresa de no sacar fotos ni videos, porque al parecer hubo consumo de licor y donde habrían participado los voceros recluidos allí como son alias Carlos alias Pesebre, alias Chaparro, alias Tom, alias Douglas, alias Vallejo, entre otros.

#Video Sigue la polémica con cabecillas de estructuras criminales del Valle de Aburrá que negocian la paz urbana con el Gobierno Nacional en la cárcel de #Itagüí, la concejal de #Medellín, @claudiacarrasq denunció parranda vallenata con Nelson Velasquez.#MañanasBlu @FicoGutierrez pic.twitter.com/xrNFRfoJBs — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) April 9, 2026

La concejal del Centro Democrático además reveló que los miembros de la paz urbana habrían hecho hasta una vaca, reunido la plata, para pagar el costo del evento que se calcula en unos 500 millones de pesos, donde 100 millones de pesos era directamente para el pago del cantante.

Claudia Carrasquilla, ahora se preguntó si la senadora y vocera del Gobierno Isabel Zuleta: ¿los va a proteger?, ¿quién dio el permiso?, ¿sel presidente Gustavo Petro de estas parrandas? y ¿Quién hizo la gestión para que se diera esta parranda?.



Blu Radio ha conocido que, al parecer, todo ocurrió en medio del día de descanso del mayor Édgar Iván Pérez Ortega, director del complejo carcelario de Itagüí.

Hay que recordar que son siete los cabecillas de esta mesa de diálogo a quienes le levantaron las órdenes de captura, que son Albert Antonio Henao Acevedo- Alias Albert, Rodrigo Henao Acevedo, alias ‘Perica’, Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias ‘Clemente’, Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias ‘El Abogado’, Andrés Dimaría Oliveros Correa, alias ‘Mundo Malo’, Fredy Alexander Henao Arias, alias ‘Naranjo’ y Gustavo Adolfo Pérez Peña, ‘El Montañero’.