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Blu Radio  / Gestores de paz

Gestores de paz

Cárcel. Foto referencia AFP.jpg
Antioquia

Sectores políticos en Antioquia respaldan a De La Espriella por el traslado de 106 cabecillas

presidente de Colombia, Abelardo De la Espriella.jpg
Antioquia

Presidente De La Espriella ordenó traslado de 117 criminales vinculados a negociaciones de paz

Salvatore Mancuso
Nación

Consejo de Estado suspende nombramiento de Mancuso como gestor de paz: hay fallas en la resolución

Disidencias de las Farc
Paz

Exminjusticia había advertido desde 2025 los riesgos de beneficios a cabecillas en diálogos de paz

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Antioquia

Cuestionan a la Fiscalía por levantamiento de captura de 'El Montañero' con identidad inexistente

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Bogotá

Rector del Externado solicita que señalados por crimen de Neill Cubides no sean gestores de paz

NELSON VELAS CARCEL ITAGUI- CONCEJAL CLAUDIA CARRASQUILLA.jpeg
Antioquia

Denuncian parranda vallenata con Nelson Velásquez en patio de cabecillas de paz urbana en Itagüí

Galán rechaza libertad para cabecilla de banda.jpg
Bogotá

Galán rechaza libertad para cabecilla de banda que le capturaron 23 miembros en Bogotá

Alias Botalón
Judicial

Condena en segunda instancia contra alias 'Botalón', exparamilitar designado como gestor de paz

Andrés Julián Rendón
Antioquia

Gobernador de Antioquia cuestionó a presidente Petro por nombrar a alias 'Samir' como gestor de paz

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