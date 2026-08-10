Cali no tendrá pico y placa este martes por terremoto: piden evitar zonas afectadas

La Secretaría de Movilidad de Cali confirmó que este martes 11 de agosto no habrá pico y placa en la ciudad, como ocurrió durante la jornada de este lunes 10 de agosto, debido a la emergencia provocada por el terremoto.

La decisión fue anunciada por Sergio Moncayo, secretario de Movilidad de Cali, quien explicó que la medida responde a la calamidad y a las dificultades que enfrenta la ciudad tras el fuerte sismo registrado este lunes.

"El día de mañana, 11 de agosto, tampoco vamos a tener pico y placa para la ciudad", confirmó Moncayo, al señalar que la medida busca facilitar la movilidad en medio de la emergencia que atraviesa la capital del Valle del Cauca.

El funcionario también hizo un llamado a los ciudadanos para que eviten circular por las zonas afectadas por el terremoto, debido a la presencia de equipos de emergencia que adelantarán labores durante la jornada.



"Es muy importante, evitemos transitar o circular por las zonas afectadas por el terremoto. No procedamos por esos sectores porque estamos afectando la movilidad", pidió el secretario de Movilidad de Cali.

Moncayo explicó que este martes habrá numerosos equipos de búsqueda y rescate trabajando en los sectores donde se reportaron afectaciones, por lo que la circulación de vehículos particulares y motocicletas podría dificultar las operaciones.

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"Mañana vamos a tener muchos equipos de búsqueda y rescate en todos estos lugares y si nos vamos en nuestros vehículos y motocicletas a todas estas zonas, afectamos la búsqueda y rescate de estas personas", advirtió.

La Secretaría de Movilidad señaló que los agentes de tránsito estarán atentos en diferentes puntos de Cali durante este lunes y martes para contribuir a mantener el flujo vehicular y acompañar las labores de atención de la emergencia.

Según Moncayo, la prioridad de los agentes será garantizar una mejor movilidad y, especialmente, facilitar el desplazamiento de los organismos que participan en las labores de búsqueda y rescate tras el terremoto.

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De esta manera, los conductores de carros y motocicletas podrán movilizarse este martes sin las restricciones habituales del pico y placa en Cali, pero las autoridades insistieron en evitar desplazamientos innecesarios hacia las zonas más afectadas.

La recomendación de la Alcaldía de Cali es permitir que los equipos de emergencia puedan ingresar y trabajar sin obstáculos, mientras las autoridades avanzan en la evaluación de daños y la atención de las personas afectadas por el terremoto.