Murió Mateo, el hijo del alcalde de Bahía Solano en el terremoto en Chocó

La tragedia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país dejó una nueva víctima en el departamento del Chocó: Mateo, el hijo del alcalde de Bahía Solano, murió como consecuencia de la emergencia que ha dejado al menos 132 personas fallecidas y numerosas estructuras destruidas o afectadas.

La muerte del menor se conoce mientras los organismos de socorro mantienen las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas por el movimiento telúrico, cuyo epicentro estuvo en inmediaciones de San José del Palmar, en el Chocó. Las autoridades han advertido que las primeras horas son determinantes para encontrar con vida a personas que puedan continuar atrapadas entre los escombros.

A través de una imagen compartida por la alcaldía se confirmó la lamentable muerte del pequeño Mateo. Allí se puede ver al niño sonriendo, levantando uno de sus pulgares y vistiendo una camisa blanca. También se envió un mensaje de solidaridad con el alcalde Jairson Leonel Valencia y su familia por la muerte del menor.

"La partida de Mateo enluta profundamente a nuestra institucionalidad y a todo nuestro municipio de Bahía Solano. elevamos nuestras oraciones para que Dios les conceda fortaleza, consuelo y serenidad para afrontar estos difíciles momentos, y que su amor y misericordia acompañen a toda la familia", se lee en la imagen.



Vale recordar que en la tarde de este lunes el presidente Abelardo De La Espriella visitó Quibdó, capital del Chocó, y posteriormente se trasladó a Cali para conocer de primera mano la situación.



Nuevas medidas tras terremoto

Ante la magnitud de la emergencia, la Alcaldía de Cali decretó el toque de queda entre las 8:00 de la noche de este lunes y las 6:00 de la mañana del martes, además de ordenar la militarización de la ciudad. El alcalde Alejandro Eder explicó que estas medidas buscan garantizar la seguridad y facilitar la movilidad de los equipos de emergencia.

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“Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali”, afirmó el mandatario.

Eder también señaló que la presencia de la Policía y el Ejército será reforzada en diferentes sectores, especialmente en las comunas 17 y 19 y en los puntos donde se reportaron mayores daños.

“Estas primeras 48 horas son críticas para que podamos rescatar con vida a todas las personas que puedan estar atrapadas en los edificios colapsados”, manifestó el alcalde, quien pidió a los ciudadanos reportar cualquier intento de saqueo o situación que pueda poner en riesgo la seguridad.

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Como parte del despliegue para atender la emergencia, Cali recibirá 60 rescatistas procedentes de Bogotá y otros 32 integrantes de las Fuerzas Militares. Además, fue declarada la calamidad pública con el propósito de concentrar los recursos y esfuerzos institucionales en la protección de la vida y la atención de las personas afectadas.

La emergencia también obligó a suspender la edición número 30 del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, programada entre el 12 y el 17 de agosto. La Alcaldía indicó que las actividades artísticas, académicas, culturales y sociales quedarán sujetas a la evolución de la situación y a la evaluación de las autoridades y organismos de socorro. Mientras continúan las labores de atención, Eder hizo un llamado a la solidaridad y a facilitar el trabajo de los equipos de rescate.

“Caleños, esta prueba la vamos a superar unidos, la vamos a superar juntos y saldremos adelante”, concluyó.