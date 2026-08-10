Más de 100 personas están desaparecidas en el Valle del Cauca tras fuerte terremoto

Desde el Puesto de Mando Unificado en Cali, el presidente Abelardo De La Espriella entregó el balance que dejó este lunes, 10 de agosto, el fuerte terremoto que sacudió a gran del país y las afectaciones que dejó en la capital del Valle del Cauca en donde todo el día se han desarrollado labores de rescate.

"Tenemos cerca de 5.000 viviendas aproximadamente averiadas y colapsadas, 35 fallecidos, aproximadamente 700 heridos. Tenemos tres hospitales colapsados, 18 hospitales con afectación, 39 centros educativos afectados y el aeropuerto con unas averías, con una operación restringida", indicó el presidente.

Sin embargo, la mayor preocupación fue la cifra de 188 desaparecidos en la región a raíz de este terremoto. Según el presidente, habrá más acción del Estado en este trabajo de búsqueda para dar con el paradero de todos los afectados lo más pronto posible, de la mano de las autoridades locales y departamentales.

Cali es una de las ciudades más afectadas por el terremoto en Colombia Foto de: AFP

"Ya tenemos en la ciudad de Cali 228 rescatistas y los caninos que nos van a ayudar en esa búsqueda de los desaparecidos. Tenemos también aquí, por solicitud de la señora gobernadora y el señor alcalde, 105 ingenieros militares. Y hay un fenómeno bien particular que ha ocurrido desde el momento en que se presentó la tragedia, y es que ha habido saqueos y problemas de orden público. Por tanto, al amanecer de mañana tendremos en la ciudad más de 1000 hombres protegiendo y resguardando la ciudad para evitar desmanes y situaciones que alteren el orden público", añadió.



Asimismo, anunció un subsidio para ayudar a las personas que se quedaron sin hogar en un trabajo articulado y liderado por el Ministerio de Vivienda. Dejó a disposición del alcalde Alejandro Eder y la gobernadora Dilian Francisca Toro todo el apoyo del Estado para enfrentar esta difícil situación en la región.

"Como el Valle es tan importante para este Gobierno y está en mi corazón, he designado a un equipo de funcionarios del Gobierno para que desde el gobierno nacional, con los representantes del gobierno departamental y los gobiernos municipales, articulen todo lo que se requiera (...) Toda la solidaridad, cariño, las víctimas no van a estar solas, les vamos a tender la mano y vamos a hacer lo que sea necesario. Para que haya un paliativo para todos ustedes en medio de esta tragedia. Muchas gracias y que Dios bendiga al Valle del Cauca", finalizó.