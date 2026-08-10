Toque de queda y militarización en Cali tras el fuerte sismo: alcalde Alejandro Éder anuncia medidas

El alcalde de Cali, Alejandro Éder, anunció un toque de queda en la ciudad tras el fuerte sismo registrado este lunes 10 de agosto. La medida comenzará a las 8 de la noche y se extenderá hasta las 6 de la mañana.

La decisión fue tomada ante las amenazas de saqueo reportadas en diferentes sectores de la capital del Valle del Cauca. Éder pidió a los ciudadanos permanecer en sus viviendas y reportar oportunamente cualquier intento de saqueo o hecho de inseguridad.

“Tenemos amenazas de saqueo, por eso he ordenado el toque de queda y la militarización de Cali”, afirmó el alcalde, quien pidió a los caleños estar en sus casas desde las 8 de la noche.

El mandatario también confirmó la militarización de distintos puntos de Cali, especialmente en las comunas 19 y 17, además de otros sectores que resultaron afectados por el sismo de esta mañana.



Según Éder, la Policía y el Ejército realizarán patrullajes en diferentes zonas de la ciudad para reforzar la seguridad durante la emergencia. La medida busca prevenir saqueos y garantizar condiciones para el trabajo de los organismos de socorro.

El alcalde informó además que 92 rescatistas adicionales llegarán a Cali para apoyar las labores de búsqueda y rescate. De ese grupo, 60 serán enviados desde Bogotá y otros 32 corresponden a integrantes de las Fuerzas Militares.

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Éder señaló que las primeras 48 horas después del terremoto son críticas para encontrar con vida a las personas que puedan permanecer atrapadas en edificios colapsados. Por eso, pidió a la ciudadanía facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.

“Le pedimos a la ciudadanía mucha colaboración en materia de dar el apoyo a los rescatistas y darles el espacio para que puedan trabajar”, manifestó el alcalde de Cali.

En medio de la emergencia, la Alcaldía también mantiene habilitados puntos para recibir donaciones y ayudas humanitarias destinadas a las personas afectadas. Uno de los principales centros de acopio está ubicado en la plazoleta Jairo Varela, además de los canales dispuestos por la Cruz Roja.

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La emergencia también ha provocado afectaciones en el suministro de energía eléctrica y agua en algunos sectores de Cali. Frente a esta situación, Éder aseguró que ya se trabaja con Emcali para avanzar en el restablecimiento de los servicios públicos.

El alcalde confirmó además que fue declarada la alerta roja hospitalaria en Cali, con el objetivo de concentrar la capacidad médica en la atención de las personas afectadas por el sismo.

“Todas las cirugías que no sean urgentes puedan ser reprogramadas y que la capacidad hospitalaria esté destinada a atender la emergencia”, explicó Éder sobre la medida adoptada en los centros asistenciales.

Finalmente, el mandatario envió un mensaje de unidad a los caleños y aseguró que la ciudad cuenta con las capacidades necesarias para enfrentar la emergencia. “Esta prueba la vamos a superar unidos, la vamos a superar juntos y saldremos más fuertes de ella”, concluyó.