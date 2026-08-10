¿Se suspende el Festival Petronio Álvarez tras fuerte terremoto? Esto es lo que se sabe

Incertidumbre y dolor en Colombia tras el fuerte terremoto de magnitud de 7.4, que, hasta ahora, deja más de 100 muertos y heridos. Una de las ciudades más afectadas fue Cali, en donde, según el alcalde Alejandro Eder, se han reportado varios cuerpos sin vida debajo de los escombros, dejando una zozobra en toda la capital del Valle.

Desde el 9 de agosto la ciudad estaba de fiesta con el inicio del Festival Petronio Álvarez, sin embargo, el desarrollo del evento quedó en veremos, incluso, Blu Radio le consultó al alcalde sobre la situación y dijo que “era muy apresurado tomar una decisión”.

“Se le insinuó la pregunta al alcalde esta tarde cuando se les está, cuando estaban haciendo uno de esos balances preliminares. Sin embargo, él dijo que era muy apresurado tomar esa decisión. (…) La ciudadanía está en estos momentos más volcada a ayudar a las demás personas que están aquí en medio de esta tragedia”, indicó la corresponsal Stephany Toledo.

Alcaldía de Cali

No obstante, de acuerdo con información de Noticias Caracol, el Personero Distrital de Santiago de Cali, Gerardo Mendoza, solicitó a la Administración Distrital evaluar el aplazamiento del Festival de Música del Pacífico Petronio Álvarez, por lo que podría pronto darse una decisión final en torno al desarrollo de esta actividad y apuntaría a la suspensión definitiva de esta edición del 2026.



“Reconocemos profundamente la importancia cultural, social y económica del Festival Petronio Álvarez para Cali y para las comunidades del Pacífico. Sin embargo, ante una situación de emergencia como la que enfrentamos, debemos priorizar la vida, la integridad y la atención de quienes hoy necesitan del Estado. Por ello, solicitamos que el Festival sea aplazado y se establezca una nueva fecha para su realización”, dijo.

Cali se encuentra en emergencia para ubicar a las personas desaparecidas tras este fuerte terremoto, que tuvo como epicentro el Chocó. Estas son las líneas para reportar a las autoridades oficiales:



123 : Línea única de emergencias.

: Línea única de emergencias. 119 : Bomberos de Cali – llamadas ordinarias.

: Bomberos de Cali – llamadas ordinarias. 132 : Cruz Roja Colombiana.

: Cruz Roja Colombiana. 144: Defensa Civil Colombiana.

Defensa Civil Colombiana. 117 : Policía – llamadas ordinarias.

: Policía – llamadas ordinarias. 165: ICBF – 24 horas.

ICBF – 24 horas. Punto de Atención a Víctimas en la Alcaldía de Cali, Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana.