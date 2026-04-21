Cuestionan a la Fiscalía por levantamiento de captura de 'El Montañero' con identidad inexistente

A los cuestionamientos que se han hecho sobre los beneficios que se brindaron, inicialmente a 23 y luego a siete voceros del espacio jurídico en la cárcel La Paz de Itagüí, en donde incluso hubo una parranda vallenata con Nelson Velasquez y tiene bajo investigación y suspendidos a 12 funcionarios del Inpec por las irregularidades.

Ahora se suma otra arista, el diario El Colombiano reveló un documento que evidencia que desde el 13 de septiembre de 2022, le fue cancelada la cédula a alias El Montañero, cabecilla principal del grupo delincuencial El Mesa, con el nombre de Gustavo Adolfo Pérez Peña, hecho que evidenciaría contradicciones actos contra la misma persona.

La concejal de Medellín, Claudia Carrasquilla, cuestionó el papel de la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, frente a la información que está expidiendo frente a este sujeto, debido a que en una resolución a la que le levanta a los 23 cabecillas, que incluso participaron en el famoso 'tarimazo' de La Alpujarra, si aparece con sus tres identidades, las otras son: Luis Rodrigo Rodriguez Rodriguez y Juan Camilo Hernández Berrío.

Resolución El Montañero. Cortesía

"Ni siquiera se ha tomado el trabajo de preguntarle a los fiscales de crimen organizado en la ciudad de Medellín realmente cuál es la identificación o identidad que tiene verdaderamente alias 'El Montañero'. ¿A qué juega la señora fiscal general de la Nación? ¿Cuál es el interés que tiene en omitir información tan importante como esta?", cuestionó.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón quien demandó el pasado 6 de abril, la libertad de los voceros de la paz urbana, ante el Consejo de Estado en Bogotá, pregunto: "¿Por qué la cadena de errores en la Fiscalía con los criminales?".

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Además agregó en su cuenta de X: “Me pregunto si se trata de un asunto intencional o denota una falta de rigor que preocupa y mina la credibilidad del ente investigador. Le dijeron al país que la Fiscal Camargo no sabía que los pillos de Itagüí estaban condenados, ahora se descubre que la orden de captura, que le revocaron a un bandido como el montañero, figura con una cédula y un nombre que no existen”.