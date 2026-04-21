Telemundo desmintió a Petro por difundir video manipulado con inteligencia artificial: "No existió"

El presidente Gustavo Petro tuvo que pasar por la vergüenza de ser desmentido por cuenta de un video falso y alterado con inteligencia artificial que compartió a través de su cuenta de X.

El mandatario aprovechó el contenido del video falso y que supuestamente muestra a presentadores de Telemundo reportando vínculos entre el líder criminal ecuatoriano William Joffre Alcívar Bautista, alias El Negro Willy y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa.

“Ahora resulta que los mismos capos de bandas que usa Noboa para acusarme a mí, lo acusa es a él por haberse financiado con los recursos de “Los choneros” y por tanto de alias Fito y ordenar el asesinato del excandidato presidente Villavicencio”, escribió el mandatario en su red social.

Trino Petro Foto: X

El medio de comunicación se refirió a la publicación del mandatario y desmintió la veracidad el video aseguraron que se trata de un video alterado con inteligencia artificial en el que aprovecharon un video existente del 23 de marzo en el que aparecen sus presentadores Damià Bonmatí, y Claudia de la Fuente, pero que en ningún momento se nombró dicha información sore Noboa.

Telemundo, además, contó que el video compartido por el mandatario tiene un 99,7 % de probabilidad de que haya sudo alterado con inteligencia artificial.



Hay que decir, que el mandatario aprovechó el choque que vive hace semanas con su homólogo ecuatoriano por cuenta de los señalamientos de lado y lado por la falta de cooperación en la lucha contra el narcotráfico.

El presidente Gustavo Petro anunció el fin de semana pasado que demandará por calumnia a Daniel Noboa, luego de que este asegurara que durante una visita a la ciudad Manta en 2025, el mandatario colombiano se reunió con un grupo de personas que supuestamente tienen vínculos con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

"He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia", escribió Petro este domingo en X al anunciar la acción judicial.

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El señalamiento de Noboa, hecho en una entrevista con la revista Semana en la que no confirmó un encuentro directo de Petro con Fito, fue rechazado por el mandatario colombiano, quien negó cualquier relación y aseguró que su presencia en Ecuador en aquella ocasión obedeció únicamente a actividades oficiales.

En esa entrevista, Noboa afirmó que Petro "se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con alias Fito", en referencia al movimiento político ecuatoriano vinculado al expresidente Rafael Correa, actualmente en la oposición.