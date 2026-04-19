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Petro tomará acciones contra el presidente de Ecuador: lo demandará por calumnia

El señalamiento de Noboa, fue hecho en una entrevista con la revista colombiana Semana, en la que no confirmó un encuentro directo de Petro con Fito

Gustavo Petro, presidente de Colombia
Gustavo Petro, presidente de Colombia
Presidencia
Por: EFE
|
Actualizado: 19 de abr, 2026

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció este domingo que demandará por calumnia a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, luego de que este asegurara que, durante una visita a la ciudad Manta en 2025, el mandatario colombiano se reunió con un grupo de personas que supuestamente tienen vínculos con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, alias Fito.

"He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia", escribió Petro en su cuenta de X al anunciar la acción judicial.

El señalamiento de Noboa, hecho en una entrevista con la revista colombiana Semana, en la que no confirmó un encuentro directo de Petro con Fito, fue rechazado por el mandatario colombiano, quien negó cualquier relación y aseguró que su presencia en Ecuador obedeció únicamente a actividades oficiales.

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